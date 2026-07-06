Affaire Folarin Balogun: Le vilain poison du doute

La réintégration de Folarin Balogun pour le match États-Unis - Belgique et les ingérences de Donald Trump font bondir notre envoyé spécial, Tim Guillemin.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Je ne suis vraiment pas un adepte des théories du complot. La terre est plate, j’ai mes quatre ou cinq doses de vaccin contre le Covid et Johnny Hallyday est mort, même si ça me fait toujours aussi mal de l’écrire (pour Johnny, pas pour le Covid).

Mais alors là, pardon, quelle enfumade!

Depuis qu’on a commencé à jouer au fote, nous toutes et nous tous, on vit avec plusieurs règles immuables. Le ballon est rond, les buts ont deux poteaux et une latte, l’herbe est verte ou en plastique, les lignes plus ou moins droites suivant si Louis est encore fin caisse du soir d’avant au moment de les tracer, et celui qui prend un carton rouge, ben il joue pas le match d’après.

La FIFA doit absolument nous expliquer à nous, les amoureux du football, les représentants du peuple, pourquoi elle a pris la décision extraordinaire, dans le sens premier du terme, d’assortir d’un sursis la suspension infligée à Folarin Balogun à la suite de son carton rouge. S’il y a une raison, objective et cohérente, qu’elle nous la donne en toute transparence, par pitié, tellement le poison du doute est en train de s’immiscer dans les veines des amoureux du ballon rond à travers le monde.

Ainsi, le président d’un pays peut (pourrait?) appeler le président de la FIFA pour se plaindre d’un carton rouge? Et cette expulsion pourrait être assortie d’un sursis?

Cet article 27 ne sort pas de nulle part et je lis depuis quelques heures qu’il s’agit d’une première. C’est vrai dans le tournoi final d’une Coupe du monde, mais un précédent existe, vieux de quelques mois à peine. Cristiano Ronaldo avait reçu un carton rouge en Irlande, dans une rencontre de qualification pour cette Coupe du monde. Verdict: trois matches de suspension. Et puis, hop, article 27, seul un match est resté ferme, ce qui lui a permis, miracle des mathématiques, de le purger face à l’Arménie et d’arriver pile à l’heure à la Coupe du monde. Et de poser, accessoirement, dans le bureau de Donald Trump en novembre… Comme quoi, le poison du doute s’immisce vraiment partout.

Cette décision de la FIFA est dangereuse et inquiétante, car elle laisse libre cours à toutes les interprétations, dont la plus dérangeante: le président d’un pays a le pouvoir de décider qui joue ou non. On le savait déjà pour ce qui est des visas et on le découvre pour le cœur du jeu.

Et le poison du doute, ce vilain bougre, se répand encore et toujours. Que se passe-t-il si Lionel Messi écope d’un rouge en demi-finale de la Coupe du monde ? On décide que la suspension est assortie d’un sursis, vu que désormais c’est possible? Et si c’est Michel Aebischer, on attend le coup de fil de Guy Parmelin à Gianni Infantino, en espérant qu’il y ait du réseau dans les vignes à Bursins ce jour-là?

Non, vraiment, là, ça ne passe pas.

Pourquoi ce carton rouge a-t-il été assorti d’un sursis? Il ne s’agissait d’ailleurs pas d’une erreur manifeste, sinon la VAR serait intervenue en temps réel, et elle avait toute latitude pour le faire. Le geste de Folarin Balogun n’était pas intentionnel. Mais le préposé à la vidéo a décidé que le carton rouge devait être maintenu. Pas Donald Trump visiblement. Et c’est lui qui a le dernier mot?

Honnêtement, en écrivant ces lignes, je peine encore à le croire et je me trouve complotiste. Ça me débecte d’en arriver à le penser. Là aussi, la FIFA m’a injecté le poison du doute. Vite, l’antidote. Vite, une explication.