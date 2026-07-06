À la veille du 8e de finale entre les États-Unis et la Belgique, Rudi Garcia a réglé ses comptes avec la FIFA. Le sélectionneur des Diables Rouges n'a pas digéré la levée de la suspension de Folarin Balogun.

Blick Sport

Il y a des décisions qui ne passent pas. Celle de la FIFA, dans l'affaire Folarin Balogun, en fait clairement partie aux yeux de Rudi Garcia. Expulsé lors du match contre la Bosnie-Herzégovine, l'attaquant américain était initialement suspendu et devait manquer le choc contre la Belgique. Mais l'instance mondiale en a décidé autrement: elle a levé la sanction, choisissant de suspendre l'exécution de la suspension à titre probatoire. Traduction: Balogun est bel et bien disponible pour affronter les Diables Rouges.

Une volte-face qui a mis le feu aux poudres. La Fédération belge, convaincue que le règlement n'a pas été respecté, crie au scandale et menace la FIFA. En coulisses, l'affaire prend même une tournure politique, avec l'ombre d'une intervention de Donald Trump pour récupérer sa vedette avant un rendez-vous à domicile.

Ironie belge

Interrogé sur le sujet en conférence de presse, Rudi Garcia a préféré couper court, mais pas sans décocher une flèche pleine d'ironie. «Je ne savais pas que le 5 juillet était le 1er avril aux États-Unis. Il faut s’en tenir à notre communiqué, il est très juste. En faisant cela, la fédération belge ne défend pas ses intérêts, mais elle défend les intérêts du football en général, de son éthique et de son intégrité.» Le message est limpide: pour le technicien français, la décision de la FIFA relève de la mauvaise blague.

En renvoyant le dossier vers ses dirigeants, Garcia a choisi de laisser la Fédération mener la bataille administrative, pour se recentrer, lui, sur le terrain. Une manière habile de ne pas se laisser polluer par une polémique à quelques heures d'un match couperet. Il a tout de même précisé: «Ce n’est jamais arrivé dans l’histoire de la Coupe du monde».

Mais derrière le tumulte, il y a bien un 8e de finale à jouer, et il s'annonce bouillant. Les États-Unis, portés par leur public, retrouvent donc leur buteur, tandis que le vestiaire belge, dont Thibaut Courtois s'est fait l'écho, digère mal ce sentiment de deux poids, deux mesures. Fidèle à sa ligne, Garcia veut visiblement transformer la frustration en carburant. Reste à voir si les Diables Rouges répondront là où ça compte vraiment: sur la pelouse, le 7 juillet.