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«Automatiquement suspendu»
Outrée, la Fédération belge contre-attaque sur le dossier Folarin Balogun

Pas contente, la Fédération belge de football! Outrée à la suite de la décision de la FIFA d'autoriser l'attaquant américain Folarin Balogun à disputer le 8e de finale contre les Diables Rouges, les Belges contre-attaquent.
Publié: il y a 52 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 50 minutes
Folarin Balogun a finalement été gracié par la FIFA. Et ça, ça ne passe pas en Belgique!
Photo: imago/ZUMA Press
Blick Sport

La polémique ne cesse d'enfler à quelques heures du huitième de finale de la Coupe du monde entre les États-Unis et la Belgique! Après la décision de la FIFA, applaudie par Donald Trump lui-même, d'autoriser finalement Folarin Balogun à disputer la rencontre malgré son carton rouge direct reçu face à la Bosnie-Herzégovine, l'Union royale belge des sociétés de football association (URBSFA) est sortie de son silence avec un communiqué particulièrement ferme.

La fédération belge dit avoir accueilli cette décision «avec stupéfaction». Selon elle, la FIFA s'appuie sur l'article 27 de son Code disciplinaire, qui permet à la Commission de discipline de suspendre l'exécution d'une sanction. Un fondement juridique que les Belges jugent incompatible avec les règles spécifiques de cette Coupe du monde.

«Un joueur expulsé sera automatiquement suspendu»

L'URBSFA rappelle en effet que l'article 66.4 du Code disciplinaire prévoit qu'un carton rouge entraîne automatiquement une suspension pour le match suivant, une règle qui, selon elle, a été appliquée sans exception depuis le début du tournoi. Surtout, elle souligne que le règlement de la Coupe du monde 2026 est encore plus explicite. Son article 10.5 stipule qu'un joueur expulsé, que ce soit après un carton rouge direct ou un deuxième avertissement, «sera automatiquement suspendu pour le match suivant» de son équipe.

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La fédération belge insiste également sur le fait que ce principe a été rappelé à toutes les sélections participantes dans la circulaire n°16 transmise le 12 mai dernier, mais aussi lors des réunions de coordination organisées avant chaque rencontre ainsi que durant les ateliers officiels de la FIFA.

Une exception injuste, selon les Belges

Estimant que cette décision remet en question l'égalité de traitement entre les équipes, l'URBSFA affirme poursuivre «un examen approfondi de ce dossier» afin de défendre «les droits légitimes de l'ensemble des pays participants ainsi que les principes fondamentaux du fair-play».

À quelques heures du coup d'envoi à Seattle, la controverse prend ainsi une ampleur considérable. Plus que la présence de Folarin Balogun sur la feuille de match, c'est désormais l'interprétation des règlements de la FIFA qui se retrouve au cœur des débats.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0:0
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
0:0
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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