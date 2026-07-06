Affaire Balogun: Même Sepp Blatter est scandalisé...

Sepp Blatter, ancien président de la FIFA s'est insurgé contre la réintégration sulfureuse de Folarin Balogun. Même le Valaisan, suspendu par la commission d'éthique en 2015, s'insurge de cette ingérence politique.

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Il fallait bien que ce soit lui. Sepp Blatter, l'homme que le comité d'éthique de la FIFA a lui-même banni du football en 2015, s'érige aujourd'hui en gardien de l'intégrité du jeu. L'ironie est totale. Mais sur le fond, difficile de lui donner tort.

Reprenons les faits, tels que rapportés par la presse américaine. Lors d'un seizième de finale du Mondial 2026, l'attaquant des États-Unis Folarin Balogun a marché sur le pied du défenseur de la Bosnie, Tarik Muharemović. L'arbitre a sorti un carton rouge, synonyme de suspension automatique pour le match suivant. Un geste qui, aux yeux de nombreux observateurs, ressemblait davantage à une maladresse qu'à une faute intentionnelle.

Période probatoire

Ce qui a suivi est plus embarrassant. Selon l'agence Associated Press, citant des sources proches du dossier, le président américain Donald Trump aurait téléphoné au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de revoir la sanction. Quelques jours plus tard, la FIFA annonçait que «l'application de la suspension automatique du joueur Folarin Balogun est suspendue pour une période probatoire d'un an». Traduction: Balogun est autorisé à jouer contre la Belgique.

La FIFA n'a évidemment pas reconnu de lien de cause à effet, et il convient de le rappeler: aucune preuve publique n'établit que ce coup de fil a dicté la décision. Reste la chronologie, et elle parle d'elle-même. La Fédération belge, elle, ne s'est pas embarrassée de nuances: elle s'est dite «stupéfaite» du revirement, estimant qu'il bafoue les propres règles écrites de l'instance. Les dirigenats du Plat Pays ont d'ailleurs fait appel.

«Un terrain de jeu pour le pouvoir politique»

C'est dans ce contexte que Sepp Blatter a publié sur X un message qui a fait le tour du monde: «Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants.» Et de conclure: «Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique.»

Venant de Blatter, la leçon a quelque chose de savoureux. Rappelons qu'il a été acquitté par la justice suisse en 2022 dans l'affaire du paiement à Michel Platini, mais qu'il demeure une figure durablement sanctionnée par le football lui-même. Que même un tel personnage juge la situation choquante en dit long.

Réactions ironiques

Une ironie qui n'a pas manqué de faire réagir sur X à la suite du (court) pamphlet de Sepp Blatter. «Quand Sepp Blatter dit que tu es allé trop loin, c'est que c'est vraiment grave», «Comme si Lance Armstrong montait au créneau contre le dopage», «Sepp, Infantino est en train de te faire passer pour le saint patron du football».

«Quo vadis, FIFA?», demande Blatter en point final de sa sentance. La question aurait pu être posée bien quelques fois par le passé. Mais aujourd'hui, c'est Sepp Blatter qui lance l'alerte. Preuve qu'il y a probablement de quoi s'offusquer.