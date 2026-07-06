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«Quo Vadis, FIFA?»
Affaire Balogun: Même Sepp Blatter est scandalisé...

Sepp Blatter, ancien président de la FIFA s'est insurgé contre la réintégration sulfureuse de Folarin Balogun. Même le Valaisan, suspendu par la commission d'éthique en 2015, s'insurge de cette ingérence politique.
Publié: il y a 36 minutes
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Sepp Blatter est monté au créneau face au scandale qui secoue la FIFA.
Photo: Keystone
Blick Sport

Il fallait bien que ce soit lui. Sepp Blatter, l'homme que le comité d'éthique de la FIFA a lui-même banni du football en 2015, s'érige aujourd'hui en gardien de l'intégrité du jeu. L'ironie est totale. Mais sur le fond, difficile de lui donner tort.

Reprenons les faits, tels que rapportés par la presse américaine. Lors d'un seizième de finale du Mondial 2026, l'attaquant des États-Unis Folarin Balogun a marché sur le pied du défenseur de la Bosnie, Tarik Muharemović. L'arbitre a sorti un carton rouge, synonyme de suspension automatique pour le match suivant. Un geste qui, aux yeux de nombreux observateurs, ressemblait davantage à une maladresse qu'à une faute intentionnelle.

Période probatoire

Ce qui a suivi est plus embarrassant. Selon l'agence Associated Press, citant des sources proches du dossier, le président américain Donald Trump aurait téléphoné au président de la FIFA, Gianni Infantino, pour lui demander de revoir la sanction. Quelques jours plus tard, la FIFA annonçait que «l'application de la suspension automatique du joueur Folarin Balogun est suspendue pour une période probatoire d'un an». Traduction: Balogun est autorisé à jouer contre la Belgique.

La FIFA n'a évidemment pas reconnu de lien de cause à effet, et il convient de le rappeler: aucune preuve publique n'établit que ce coup de fil a dicté la décision. Reste la chronologie, et elle parle d'elle-même. La Fédération belge, elle, ne s'est pas embarrassée de nuances: elle s'est dite «stupéfaite» du revirement, estimant qu'il bafoue les propres règles écrites de l'instance. Les dirigenats du Plat Pays ont d'ailleurs fait appel.

«Un terrain de jeu pour le pouvoir politique»

C'est dans ce contexte que Sepp Blatter a publié sur X un message qui a fait le tour du monde: «Les cartons rouges ne sont pas annulés par des appels téléphoniques politiques. Ils sont annulés par des règles, des preuves et des organismes indépendants.» Et de conclure: «Le football ne doit jamais devenir un terrain de jeu pour le pouvoir politique.»

Venant de Blatter, la leçon a quelque chose de savoureux. Rappelons qu'il a été acquitté par la justice suisse en 2022 dans l'affaire du paiement à Michel Platini, mais qu'il demeure une figure durablement sanctionnée par le football lui-même. Que même un tel personnage juge la situation choquante en dit long. 

Réactions ironiques

Une ironie qui n'a pas manqué de faire réagir sur X à la suite du (court) pamphlet de Sepp Blatter. «Quand Sepp Blatter dit que tu es allé trop loin, c'est que c'est vraiment grave», «Comme si Lance Armstrong montait au créneau contre le dopage», «Sepp, Infantino est en train de te faire passer pour le saint patron du football».

«Quo vadis, FIFA?», demande Blatter en point final de sa sentance. La question aurait pu être posée bien quelques fois par le passé. Mais aujourd'hui, c'est Sepp Blatter qui lance l'alerte. Preuve qu'il y a probablement de quoi s'offusquer.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
3
6
9
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
3
-1
4
3
République de Corée
République de Corée
3
-1
3
4
République Tchèque
République Tchèque
3
-4
1
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Suisse
Suisse
3
4
7
2
Canada
Canada
3
5
4
3
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
3
-1
4
4
Qatar
Qatar
3
-8
1
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
3
6
7
2
Maroc
Maroc
3
3
7
3
Écosse
Écosse
3
-3
3
4
Haïti
Haïti
3
-6
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
3
4
6
2
Australie
Australie
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Turquie
Turquie
3
-2
3
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
3
6
6
2
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
3
2
6
3
Equateur
Equateur
3
0
4
4
Curaçao
Curaçao
3
-8
1
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
3
6
7
2
Japon
Japon
3
4
5
3
Suède
Suède
3
0
4
4
Tunisie
Tunisie
3
-10
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
3
4
5
2
Egypte
Egypte
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
3
-6
1
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
3
5
7
2
Cap Vert
Cap Vert
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
3
-4
2
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
3
8
9
2
Norvège
Norvège
3
1
6
3
Sénégal
Sénégal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
3
7
9
2
Autriche
Autriche
3
0
4
3
Algérie
Algérie
3
-2
4
4
Jordanie
Jordanie
3
-5
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Colombie
Colombie
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
3
1
4
4
Ouzbékistan
Ouzbékistan
3
-9
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
3
4
7
2
Croatie
Croatie
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
Playoffs
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