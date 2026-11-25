Les Gunners n'ont pas réussi à battre le Dortmund de Gregor Kobel en Champions League. Pour l'entraîneur londonien, cela est dû à un manque de chance.

AFP Agence France-Presse

Arsenal, finaliste sortant, a alterné séquences de domination et périodes de fragilité contre le Borussia Dortmund (1-1), leader invaincu de Bundesliga venu arracher un point au courage, mardi à Londres, en Champions League.

Après cinq journées, les Londoniens demeurent invaincus (3 victoires, 2 nuls) et dans le top 8 de la phase de ligue, mais ils nourriront des regrets après avoir levé le pied en début de seconde période, une mauvaise habitude récente.

Le No 14 de Dortmund, Maximilian Beier (54e, 1-1), a répondu à celui d’Arsenal, Viktor Gyökeres (10e, 1-0), et privé les Gunners d’une victoire à domicile, ce qui était devenu la norme. Les Gunners avaient gagné leurs douze matches précédents à la maison en phase de ligue.

Un manque de «chance»

«J’adore la façon dont l’équipe a joué, je pense qu’il n’y a aucun doute sur notre supériorité, notre domination, la menace que nous avons représentée. C’est incroyable qu’à certains moments le ballon n’ait pas fini au fond des filets», a réagi en conférence de presse Mikel Arteta, avançant un manque de «chance» et de précision dans la finition.

Confronté au forfait de David Raya, blessé à une épaule samedi, l’entraîneur d’Arsenal a titularisé le gardien numéro deux Kepa Arrizabalaga, pas toujours rassurant lors de ses intérims précédents. L’Espagnol a passé l’essentiel de la première période comme un spectateur, se contentant de capter ou repousser quelques ballons aériens, ou de fermer l’angle sur un tir en coin de Joane Gadou (45e).

Aisance technique

La domination et la maîtrise d’Arsenal ont été telles que ces occasions-là se sont rarement présentées. D’entrée, les Gunners ont imprimé leur rythme et confisqué le cuir, avec ce mélange de patience, d’aisance technique et de puissance qui les caractérise.

Et dès la 10e minute, Gyökeres a fait mouche depuis l’extérieur de la surface d’une frappe pure à la délicieuse trajectoire qui monte et redescend aussi vite, au-dessus de Gregor Kobel (10e, 1-0).

Déclassé derrière Kai Havertz cette saison en Premier League (une seule titularisation en 11 journées), l’avant-centre suédois parvient à exister sur la scène européenne, dans le onze de départ et au tableau d’affichage. Contre le Slavia Prague (2-1), au dernier match, il avait déjà ressorti sa célébration du buteur masqué, avec une passe décisive puis une réalisation à son actif.

Baisse d’intensité

Il sera toutefois intéressant de voir si Arteta maintiendra l’attaquant de 28 ans dans l’équipe de départ quand l’adversité s’élèvera, notamment durant la prochaine journée avec la venue du Real Madrid de Thibaut Courtois, le 9 décembre.

L’entraîneur devra d’ici là méditer sur la baisse d’intensité qui rattrape son équipe au retour de la mi-temps. C’est arrivé samedi à Newcastle (2-2), avec deux buts encaissés aux 49e et 62e minutes, et ce fut encore le cas mardi. Le public de l’Emirates a connu un premier gros frisson sur un centre de Daniel Svensson que Beier a été à deux doigts de reprendre, devant un but ouvert (48e).

Et le coup de froid est arrivé peu après: le jeune défenseur français Gadou, au bout d’une chevauchée fantastique déclenchée depuis sa moitié de terrain, a servi Beier, lequel a éliminé Gabriel d’un crochet et placé une frappe entre Kepa et son poteau gauche (54e, 1-1).

Arsenal évite le pire

L’ambiance aurait même pu devenir glaciale, dans un Emirates dominé par les chants des supporters allemands, si le but de Jobe Bellingham n’avait pas été invalidé pour un court hors-jeu (68e).

Le club au canon a repris du poil de la bête, ensuite, et multiplié les occasions, avec un déficit de précision cependant rédhibitoire: une tête plongeante de Gyökeres a filé à côté (76e) et un tir de Declan Rice s’est échoué sur un poteau (84e).

Dortmund, avec dix points, prend la septième place en attendant les autres matches de mercredi. L’équipe dirigée par Niko Kovac jouera contre l’Inter Milan et Aston Villa dans les prochaines journées.

Mardi, le BVB a pris «un gros point à l’extérieur chez Arsenal, pour nos supporters, notre équipe, notre club», s’est félicité l’entraîneur du BVB, heureux du visage «plus courageux» affiché en seconde période.