Les Suisses engagés mardi lors de la 5e journée de Champions League n'ont pas connu le succès. Johan Manzambi et Dereck Kutesa ont connu la défaite, tandis que Gregor Kobel a fait match nul avec le Borussia Dortmund.

ATS Agence télégraphique suisse

Titulaire avec Aston Villa face à Galatasaray, Manzambi est sorti à la 74e, alors qu'aucune frappe cadrée n'avait encore été tirée de toute la rencontre. Trois minutes après son remplacement, un corner a débloqué la situation en faveur du leader du championnat turc

En renard des surfaces, Deniz Gül a profité d'une remise involontaire de Jackson pour ouvrir la marque sur la première véritable occasion de la formation turque. L'attaquant a dévié le cuir de la tête pour trouver le chemin des filets et sceller le succès des Stambouliotes à domicile (1-0).

Les protégés d'Unai Emery enchaînent donc un sixième match sans victoire, toutes compétitions confondues. Dans cette phase de ligue, c'est même leur 2e défaite de rang après leur revers 3-0 sur la pelouse de Barcelone. Ils restent ainsi bloqués à neuf points et voient Galatasaray revenir à hauteur.

Gregor Kobel sous pression face aux Gunners

Le gardien de l'équipe de Suisse Gregor Kobel a été mis à forte contribution avec le Borussia Dortmund. Face à Arsenal, ses filets ont tremblé dès la 10e, lorsque Viktor Gyokeres a trouvé l'ouverture d'une frappe enroulée. Le Zurichois a ensuite eu la main ferme sur la tentative de Christos Tzolis.

Dominateurs, les leaders de Premier League ont néanmoins vu leurs homologues de Bundesliga égaliser à la 55e par Maximilian Beier. Malgré les assauts des Gunners, le score n'a plus évolué (1-1), laissant les deux équipes au coude-à-coude avec 11 unités pour les Gunners et 10 pour le BVB.

Une première pour Dereck Kutesa

Le Genevois Dereck Kutesa a vécu ses premières minutes en Champions League avec l'AEK, qui ne compte à ce stade qu'une victoire en cinq journées de C1. Titularisé pour la deuxième fois seulement de la saison, celui qui compte trois capes en équipe de Suisse est sorti à l'heure de jeu, non sans avoir vu les siens encaisser l'unique but du match par Luis Milla (57e) en faveur de Côme (1-0). Jusqu'à ce mardi, il avait joué uniquement les qualificaitons pour la Champions League, avec le Servette FC, marquant notamment un but mémorable face aux Rangers.

Le Real renversant

Il n'a fallu que 10 minutes au Real Madrid pour renverser le PSV Eindhoven (5-1). Menés 1-0 à la mi-temps, les Merengue ont pu s'appuyer sur leurs artificiers Federico Valverde (50e), Jude Bellingham (60e) puis Kylian Mbappe (64e/84e) et enfin Vinicius Junior (87e) pour continuer leur sans-faute dans cette phase de ligue.

City et Naples se quittent dos à dos

Manchester City a concédé le nul contre Naples à domicile 2-2. Rayan Cherki a sauvé les Cityzens en égalisant à 4 minutes du terme, leur permettant de garder contact avec la tête du classement (10pts).

Dans les autres rencontres, Porto s'est imposé contre Feyenoord 1-0, le RC Lens s'est incliné 3-1 chez le RB Leipzig, tandis que le Betis est sorti vainqueur de son déplacement à Bratislava (2-0). Un succès qui permet aux Espagnols de dénombrer 12 unités, tout comme Côme, qui sont donc sur les talons du Real.

En début de soirée, les Autrichiens du LASK se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Bodö/Glimt. Un résultat qui permet aux Norvégiens de revenir dans la course à la qualification pour la phase à élimination directe, eux qui comptent 7 points à trois journées du terme de la phase de ligue.