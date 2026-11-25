Mené à deux reprises, Manchester City a finalement arraché le nul contre Naples, mardi en Champions League (2-2). Les Anglais ont encore livré une prestation poussive et ont quitté la pelouse sous les sifflets de leur public.

AFP Agence France-Presse

Mené deux fois par Naples, Manchester City a arraché le nul (2-2) grâce à Rayan Cherki mardi en Champions League, devant son public, guère rassuré après une nouvelle prestation bien en deçà des promesses du début de saison.

Même l’Europe ne leur sourit plus: alors qu’ils avaient remporté trois de leurs quatre premiers matches en C1, Enzo Maresca et ses hommes ont été rattrapés par l’apathie et le manque d’inspiration qui les accablent en Premier League depuis un mois sans victoire (trois défaites, un nul).

Naples n’est pourtant pas au mieux de sa forme. Déjà distancé dans la course au scudetto (8e avec 14 points de retard sur la Lazio), le Napoli n’a remporté qu’un seul match de C1, dans la douleur face à Bodoe/Glimt (4-3). Ses deux précédents déplacements européens s’étaient soldés par des déroutes (3-1 à Villarreal et 4-1 à Porto).

Erreurs mancuniennes

Mais bien regroupés en défense et prenant confiance au fil des erreurs mancuniennes, les Napolitains, avec le revenant Kevin De Bruyne à la baguette, en ont fait voir de toutes les couleurs à un bien pâle Manchester City, à l’image de son buteur Erling Haaland, transparent.

Il a fallu attendre la fin de la première période pour que le rythme de la rencontre, jusque-là insipide et disputée dans un Etihad Stadium bien calme, s’accélère. Et c’est Naples qui a fait frémir les Citizens et leurs supporters. A la 39e minute, un centre de Matteo Politano a trouvé Scott McTominay dans la surface, mais l’Ecossais, ancien chouchou du public de Manchester United, a raté sa reprise de la tête.

Quatre minutes plus tard, Politano, toujours, a propulsé son corner sur Sam Beukema, mais sa tête à bout portant a été détournée par Gianluigi Donnarumma. Au retour des vestiaires, le Napoli s’est montré immédiatement dangereux: sur une passe lumineuse de De Bruyne, Noa Lang est parti seul au but, mais s’est fait reprendre in extremis par la défense anglaise (46e).

Premier but de Bouaddi

Ce n’était que partie remise pour les Italiens: après un ballon récupéré par Billy Gilmour, Rasmus Hojlund a fait mouche d’une frappe croisée (55e, 1-0). Maresca a alors fait entrer Jeremy Doku, en remplacement d’Allan. Beaucoup plus tranchant que son coéquipier brésilien, l’international belge a aussitôt distillé un centre parfait pour Ayyoub Bouaddi, dont la reprise instantanée a ramené les deux équipes à égalité, pour son premier but professionnel à 19 ans (67e, 1-1).

Alors qu’ils pensaient avoir pris l’ascendant, les Citizens se sont fait surprendre une nouvelle fois par Lang (76e, 2-1), qui a redonné l’avantage et l’espoir au Napoli de signer sa première victoire en Angleterre à sa 14e tentative.

«Ce nul est logique»

Manchester City est parti à l’assaut et, après deux poteaux qui ont sauvé le Napoli, Rayan Cherki a ramené les deux équipes à égalité (86e, 2-2), ce qui n’a pas empêché son équipe de sortir sous les sifflets nourris des supporters mancuniens.

«On a montré une détermination et une constance qu’on arrive rarement à avoir en championnat jusqu’à présent», s’est réjoui Massimiliano Allegri.

«Au final, ce nul est logique. Ce point pourrait être très important pour nous», a-t-il espéré. «Nous voulons tous gagner des matches, a de son côté assuré Maresca. Mais malheureusement, en ce moment, c’est comme ça, nous devons être patients, continuer à travailler, apprendre et avancer.»