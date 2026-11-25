Mené à la pause par le PSV Eindhoven, les Madrilènes ont totalement renversé la rencontre pour s’imposer 5-1. Jude Bellingham a changé le cours du match, tandis que la star française a pris la tête du classement des buteurs.

AFP Agence France-Presse

Apathique en première mi-temps, le Real Madrid a renversé le PSV Eindhoven mardi (5-1) avec l’aide d’un grand Jude Bellingham et un doublé de Kylian Mbappé, et s’est rapproché d’une qualification directe pour les huitièmes de finale de la Champions League.

C’est à croire que ce Real 2.0 de José Mourinho a besoin de se faire peur, et même de recevoir quelques sifflets, pour se mettre réellement à jouer. Mais une fois la machine lancée, peu d’équipes semblent être en mesure de résister au potentiel offensif de la Maison Blanche.

L’armada de stars madrilènes, désormais en tête du classement de la phase de ligue avec 15 points glanés en cinq journées, a encore tout renversé après une première mi-temps ratée, grâce notamment à l’entrée décisive de Jude Bellingham et à un doublé tardif de Kylian Mbappé (64e, 84e).

En tête à la pause, le PSV (28e), leader du championnat néerlandais qui avait précédemment battu péniblement le FC Porto (1-0) et fait match nul contre le Shakhtar (1-1), a longtemps cru à l’exploit, avant de sombrer complètement face aux assauts madrilènes.

Dix succès de rang

Comme le week-end dernier face au Celta Vigo (2-1), les hommes de José Mourinho avaient oublié de rentrer dans leur match, mais cela ne les a pas empêchés de gagner, pour la dixième fois consécutive toutes compétitions confondues.

Ils ont pourtant failli se faire punir dès la cinquième minute de jeu, voire même un peu avant, d’abord sur un centre coupé de la tête par le buteur néerlandais Sven Mijnans (3e), suivi d’une percée du jeune Ruben van Bommel, fils de l’ex-milieu de terrain du Barça et du Bayern Munich, venue frôler le poteau droit de Thibaut Courtois (5e).

Ces avertissements sans frais ont eu le mérite de réveiller un peu les stars madrilènes, en premier lieu Vinicius, dont la frappe enroulée s’est écrasée sur l’autre poteau, le gauche (11e), puis Kylian Mbappé, qui a très mal négocié une contre-attaque en voulant décaler Arda Güler (14e).

Semelle de Tchouaméni

Bien en place défensivement, les Néerlandais ont multiplié les sorties de balle osées, jusqu’à obtenir un penalty pour une semelle d’Aurélien Tchouaméni sur Mijnans, transformé par le vétéran Ivan Perisic (32e s.p., 1-0).

Ils sont certainement passés tout près du coup parfait, ensuite, lorsque Mijnans, encore lui, a trop croisé sa frappe à la suite d’un une-deux avec van Bommel (40e), et que le milieu japonais Kodai Sano a manqué de quelques centimètres pour pouvoir reprendre un ballon de la tête (45e+3).

Contrôle, jongle, reprise

Encore rentrés aux vestiaires menés au score et sous les sifflets, comme samedi dernier, les Merengues ont, au final, tout fait basculer en l’espace de 15 minutes, portés par l’entrée fulgurante de Jude Bellingham.

Le milieu anglais, déjà décisif contre le Celta, a à nouveau sonné la révolte en menant au but égalisateur du capitaine Federico Valverde (50e, 1-1) et en régalant le Bernabéu d’un enchaînement de grande classe: contrôle, jongle, reprise de volée de l’extérieur du pied droit (60e, 2-1), qui a laissé Rafael Nadal et son fils sans voix en tribunes.

Idéalement servi par son compère favori Arda Güler, Mbappé, maladroit jusque-là, n’a cette fois-ci pas pardonné la perte de balle adverse d’un tir croisé (64e, 3-1), avant de s’offrir un doublé 20 minutes plus tard (84e, 4-1) pour prendre la tête du classement des meilleurs buteurs avec six unités. La folle remontée merengue s’est ensuite transformée en «manita», après un cinquième but libérateur de Vinicius (87e, 5-1), qui avait touché les montants à deux reprises.