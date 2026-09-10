Après son but en finale de la Coupe du monde 2026, Ferran Torres continue de performer. Face au Slovan Bratislava en Ligue des Champions, l'attaquant espagnol a inscrit un triplé pour le PSG.

Andri Bäggli

Pour le coup d'envoi de sa saison de Ligue des champions, le PSG a écrasé le Slovan Bratislava sur le score de 6-1. L'Espagnol Ferran Torres a inscrit un triplé et a été élu meilleur joueur du match. Après la rencontre, l'attaquant a déclaré aux médias: «Je ne m'attendais pas du tout à marquer un triplé. On ne peut pas prévoir ce genre de choses. Tout a reposé sur une bonne intensité et un pressing efficace. Je suis aux anges et je me sens vraiment bien.» Ferran Torres a ajouté qu'il était facile de jouer avec des coéquipiers aussi talentueux. «J'essaie d'en profiter pleinement.»

Le but du titre au Mondial

L'ancien du FC Barcelone a vécu un été qu'il n'oubliera pas de sitôt. Celui-ci a débuté avec la Coupe du monde au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Pourtant, lors du match d'ouverture de l'Espagne au Mondial, Ferran n'avait pas trouvé son rythme. Il figurait dans le onze de départ contre le Cap-Vert, mais le match contre cette équipe novice en Coupe du monde s'est soldé par un match nul et vierge.

Le public a rapidement désigné le coupable: Ferran Torres. L'entraîneur Luis de la Fuente partageait cet avis et a sans hésiter retiré l'attaquant du onze de départ. L'ancien joueur du Barça n'a pas réussi à regagner sa place de titulaire et a dû se contenter d'un rôle de remplaçant. Mais l'Espagne a rapidement fait oublier cette humiliation du début de tournoi au fil des rencontres suivantes. La figure centrale de cette remontée? Ferran Torres. En finale contre l'Argentine, l'attaquant est entré en jeu à l'heure de jeu et a offert le titre à l'Espagne en prolongation.

Le PSG galère en ce début de saison

À l'issue du tournoi, Ferran Torres a vécu un nouveau grand moment. En août, après quatre ans passés à Barcelone – au cours desquels il a remporté trois titres de champion, trois Supercoupes et une Coupe –, il a rejoint Paris. Au PSG, il a signé un contrat de cinq ans et retrouvé son ancien mentor, Luis Enrique. C'est en effet l'entraîneur du PSG, alors sélectionneur national, qui avait permis à Ferran Torres de faire ses débuts avec la Roja.

À Paris, Ferran Torres va devoir relever un défi de taille. Les Parisiens ont remporté deux fois de suite la Ligue des champions. Mais ils ont raté leur début de saison en Ligue 1. Lors du premier match contre Rennes, Ferran Torres est entré en jeu en deuxième mi-temps et a marqué deux buts, mais le match s'est soldé par un match nul 2-2. Lors du deuxième match contre Lille, l'attaquant figurait d'emblée dans le onze de départ, mais a été remplacé à la 71e minute sans avoir marqué. Grâce à deux buts inscrits dans le temps additionnel, le PSG est tout de même parvenu à arracher un point. Lors de la défaite contre Monaco, Ferran Torres est de nouveau entré en cours de jeu, mais n'a pas pu renverser la situation.

C'est donc dans une ambiance tendue que l'équipe a abordé son premier match de Ligue des champions contre le Slovan Bratislava. La victoire 6-1 contre les Slovaques a toutefois un peu réduit la pression. Et Ferran Torres y a de nouveau joué un rôle déterminant.