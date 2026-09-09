Liverpool, Arsenal et le PSG démarrent fort en Champions League! Les Reds battent l'Atletico 2-1, Arsenal s'impose 1-0 à Naples et le PSG écrase Bratislava 6-1 grâce à un triplé de Ferran Torres.

ATS Agence télégraphique suisse

Liverpool, Arsenal et le PSG ont bien commencé leur campagne de Ligue des Champions. Liverpool a battu l'Atletico 2-1, Arsenal a écarté Naples 1-0 et le PSG a baffé le Slovan Bratislava 6-1 mercredi.

A Anfield, les Colchoneros ont ouvert le score à la 17e grâce à Marcos Llorente, véritable serial buteur à Anfield. En trois matches, l'Espagnol a frappé à cinq reprises. Cette fois, il a bénéficié d'une superbe passe de Julian Alvarez.

Mais les Reds n'ont pas paniqué. Et même si Barcola a été maladroit, les Anglais ont égalisé à la 40e par Szoboszlai. Mieux, cinq minutes après le retour des vestiaires, Mac Allister a pu battre Oblak d'une frappe extrêmement pure. Les hommes de Diego Simeone ne sont pas parvenus à se montrer très dangereux sur le but de Liverpool. Frimpong aurait pu faire respirer les Reds à la 89e, mais son but a été annulé pour un hors-jeu.

Arsenal gagne à Naples

Autre match attendu, le duel entre Naples et Arsenal a tourné à l'avantage des Gunners. Odegaard a marqué le seul but de la rencontre à la 75e. Hormis cette réussite, les joueurs de Mikel Arteta ont dominé les débats et auraient mérité de marquer a minima un deuxième but. Sauf qu'à la 86e, Madueke et Tzolis ont manqué le coche.

Tenant du titre, le PSG s'est amusé face au Slovan Bratislava, écrasé 6-1. Les Parisiens ont inscrit les deux premiers buts grâce à Dembélé, puis c'est Ferran Torres qui y est allé de son triplé. Fabian Ruiz a salé l'addition à la 87e.

Le Sporting lui est venu à bout de Galatsaray 3-1.

Le Barça brillant

Plus tôt dans la soirée, le Barça a parfaitement lancé sa Champions League, en surclassant lFeyenoord 5-1, grâce notamment à un doublé de Raphinha, mercredi au Camp Nou.

Les Barcelonais, leaders de la Liga grâce à leur carton plein (4 victoires) et un total impressionnant de 17 buts, ont affiché la même efficacité offensive en C1 face aux Néerlandais.

Il n'a fallu que trois minutes au capitaine blaugrana Raphinha pour ouvrir la marque. Trouvé par Lamine Yamal, l'actuel meilleur buteur de Liga (6 buts) a devancé un défenseur, puis en a éliminé deux autres grâce à une feinte du gauche, avant de loger une frappe au fond des filets.

C'est ensuite l'une des recrues estivales du Barça, Karim Adeyemi, qui a assuré le spectacle en doublant la mise d'une superbe frappe enroulée du droit (22e).

Après la pause, Raphinha, décidément inarrêtable en ce début de saison, s'est offert un doublé après un service parfait de Pedri (57e). Le champion du monde espagnol Lamine Yamal a corsé l'addition d'un magnifique coup franc (77e), avant d'offrir le cinquième but à la recrue Gabriel Jesus, buteur de la tête (85e). Feyenoord avait réduit le score par Sem Steijn (82e).

Dans l'autre match de 18h45, Stuttgart a dominé le Viking FK 3-1 grâce à un triplé d'Ermedin Demirovic en douze minutes (20e, 26e et 32e).