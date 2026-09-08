Les débuts catastrophiques de Yann Sommer avec Bruges

Pour son premier match de Champions League avec Bruges, Yann Sommer a vécu une soirée compliquée. Le Bâlois a notamment offert le troisième but à Aston Villa (2-3).

Blick Sport

Yann Sommer disputait ce mardi soir son premier match de Champions League avec Bruges. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le Bâlois a été l’une des figures centrales de la rencontre. Mais malheureusement pour lui, pas dans le bon sens.

Tout commence à la 13e minute, à la suite d’un corner en faveur d’Aston Villa, lorsque l’ancien portier de l’Inter Milan souhaite relancer rapidement à la main pour permettre à ses coéquipiers de lancer une offensive. Mais Yann Sommer se prend le gant dans le maillot d’un autre Brugeois, ce qui le déséquilibre. Et alors que le ballon se dirige vers un attaquant anglais, le Suisse s’en saisit en dehors de la surface. Heureusement pour lui, Sandro Schärer, arbitre de la rencontre, ne l’avertit pas pour cette scène étonnante, malgré cette main pourtant évidente.

Une sortie aux fraises qui tache

À la 42e minute, les ennuis se poursuivent. Bruges est mené 1-2 sur sa pelouse et perd un ballon aux abords de la surface d’Aston Villa. Les Anglais lancent le contre avec un long ballon dans la profondeur à destination de Nicolas Jackson. Yann Sommer tente d’intervenir, mais il est trop court et sort aux fraises. L’international sénégalais peut alors le dribbler sans trop de difficulté et s’en aller inscrire le troisième but dans la cage vide.

Une boulette, cette fois sanctionnée d’un but, d’autant plus dommageable que les Belges ont fini par s’incliner 2-3 sur leur pelouse. À noter que le Zurichois Cheveyo Tsawa est entré à la 77e minute pour Bruges et que le Lucernois Andrej Vasovic, troisième Helvète de la formation belge, est resté sur le banc durant toute la rencontre.