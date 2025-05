Etoile Carouge aura lutté jusqu'au bout pour une place de barragiste. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Il existe des défaites qui font plus mal que d’autres. Celle concédée par Étoile Carouge face à Aarau (1-3) ce vendredi soir fait partie du deuxième groupe. Et cela alors que la place de barragiste se jouait entre Genevois (3e) et Argoviens (2e) à la Fontenette.

«Il y a forcément un peu de tristesse, mais il faut relativiser, lance Olivier Doglia, président du club stellien. Carouge a fait une super saison, en maintenant son style et ses principes de jeu. Il ne faut pas oublier que nous sommes les néo-promus.»

«Il y a de la frustration, mais aussi beaucoup de fierté»

Un néo-promu, guidé par l'un des meilleurs (si ce n'est le meilleur) entraîneurs du pays, Adrian Ursea, qui fêtera son retour en Challenge League à une très belle troisième place donc et qui aura lutté jusqu'au bout pour obtenir une place de barragiste. Bien mieux que ce qui pouvait être attendu du club genevois, également quart de finaliste de la Coupe de Suisse (battu par Bâle en fin de match). «Je pense qu'on a dérangé cette saison. Être capable de se battre pour les premières places est quelque chose de magnifique», poursuit-il, ravi d'avoir également su trouver un public, avec une moyenne de 1153 spectateurs à la Fontenette (6e affluence de Challenge League).

«Avoir quasiment 3000 personnes au stade ce soir, à deux journées de la fin, c'est extraordinaire. Oui, il y a de la frustration, mais aussi beaucoup de fierté pour le staff et les joueurs. C'est une super saison si on la prend dans son ensemble.»

Qu'en pensent les joueurs, eux qui se sont sans doute également mis à rêver de jouer la saison prochaine au Parc Saint-Jacques ou au Wankdorf? «Il n'y a pas une si grande déception que cela», avoue Signori Antonio, lui aussi très fier du travail accompli par son équipe ces dix derniers mois. «C'est une super performance. Je ne sais pas si un promu a déjà fait un tel nombre de points lors de sa première saison en Challenge League. Je pense que c'est un exploit de notre part. Il faudra maintenant utiliser cet apprentissage pour pourquoi pas faire mieux l'année prochaine.»

Attention à la deuxième saison!

Justement, la seconde saison se trouve habituellement être plus compliquée. Beaucoup plus compliquée. «C'est juste, elle le sera. A nous, durant la période de mercato, de bien analyser les secteurs à améliorer pour être plus performant et plus costaud par rapport à des équipes qui vont nous attendre. C'est un travail collectif qui sera fait avec le coach et le DS. Mais on s'appuie sur de bonnes bases», positive Olivier Doglia.

Le président d'Étoile Carouge rappelle également que le club a reçu cette saison sa licence pour la Super League. Un autre signe positif. «Cela montre qu'Étoile Carouge est prêt si un jour, au niveau sportif, on peut monter.» L'objectif sera néanmoins de se stabiliser en deuxième division. «Nous sommes aujourd'hui à notre place. Ça va être compliqué. Cela sera un nouveau défi, on sera attendu.»