Aarau brise les rêves de barrages d'Etoile Carouge

Aarau est venu s'imposer à la Fontenette ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Etoile Carouge savait ce qu'il lui fallait ce vendredi pour continuer à espérer disputer le barrage face au 11e de Super League: une victoire face à Aarau. Deux buts encaissés à l'entrée du temps additionnel ont cependant tué les espoirs des joueurs stelliens.

Première mi-temps manquée par Carouge

La partie démarrait déjà mal pour les Stelliens, avec notamment l'ouverture du score dès la 12e des Argoviens par l'intermédiaire de Serge Müller. Deux minutes plus tard, Yassin Maouche sauvait in extremis devant Sofian Bahloul. La défense genevoise n'offrait ainsi pas toutes les garanties et pouvaient une nouvelle fois souffler un ouf de soulagement lorsque Nikola Gjorgjev, seul au deuxième poteau, manquait le cadre (38e).

Un loupé que les visiteurs regrettaient d'autant plus quelques secondes plus tard lorsque Oscar Correia inscrivait son 12e but de la saison d'une frappe enroulée dans la lucarne dont il a le secret (40e). Adrian Ursea et son équipe rentraient ainsi au vestiaire sur un score de parité bienvenu compte tenu de la pauvreté de leur première période.

La latte sauve Antonio

Sans doute secoué par leur coach, les joueurs stelliens revenaient mieux du thé. Ricardo Alves se procurait même une occasion en or, face au portier argovien, de donner l'avantage à Carouge (63e). Mais le milieu genevois manquait le cadre et laissait grandir un sentiment de frustration dans les tribunes de la Fontenette.

A la 69e minute de jeu, les 2507 spectateurs pensaient finalement voir Carouge prendre les devants. C'était toutefois sans compter sur Marvin Hübel qui s'interposait brillamment devant Yassin Maouche. Aarau ne répondait presque plus (tête dangereuse de Sofian Bahloul à la 58e), mais les Genevois ne parvenaient pas à mettre le coup de grâce.

Carouge évoluera en Challenge League la saison prochaine

Le rythme mis par les Stelliens baissaient ensuite peu à peu et laissaient à Aarau la possibilité de faire mal en contre. Nikola Gjorgjev, peu en réussite ce vendredi, se créait une belle opportunité, mais touchait la barre du but de Signori Antonio (78e). Partie remise cependant pour les Argoviens qui pouvaient crier leur joie après le 10e but de la saison de Yannick Toure au bout d'une contre-attaque parfaitement menée (90e). L'attaquant formé à YB triplait même la mise quelques secondes plus tard (92e).

Lors de la dernière journée, Etoile Carouge se rendra pour rien chez le champion, à Thoune. De son côté, Aarau accueillera Nyon.