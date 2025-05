Fabian Rieder se bat pour son avenir

Ces derniers temps, Fabian Rieder a joué de temps en temps, comme ici lors de l'embarrassant 0-1 dans le derby contre Heidenheim fin avril. Photo: IMAGO/Steinsiek.ch

Alain Kunz

C'est toujours un signe positif quand un joueur suisse peut partir à l'étranger pour 15 millions de francs. C'était le cas de Fabian Rieder, ce talent qui est parti en août 2023 pour le Stade rennais en Ligue 1. Il est ainsi devenu le transfert le plus cher de l'histoire de Young Boys.

Le joueur est heureux parce qu'il a pu réaliser son rêve de jouer à l'étranger. L'agent l'est parce qu'il y a contribué. Le club cédant l'est, parce que le prix est élevé. Et le nouvel employeur aussi, parce qu'il s'agit de l'un des joueurs les plus prometteurs du pays qui, deux ans auparavant, avait éliminé la France de l'Euro.

Une situation compliquée

Deux ans plus tard, le ciel n'est plus aussi dégagé. La situation est même plutôt compliquée. Aussi ou surtout à cause de cette indemnité de transfert élevée. Elle pèse actuellement comme une épée de Damoclès sur la suite de la carrière de Fabian Rieder. Car, sur le plan sportif, le départ à l'étranger n'a que partiellement fonctionné comme espéré.

Comme Fabian Rieder n'a jamais vraiment été heureux à Rennes et que les Bretons ne le sont pas non plus, ils l'ont prêté au VfB Stuttgart en juillet 2024. Sauf que sa valeur marchande a bien baissé! Pour Rennes, une grosse perte s'est profilée à l'horizon. Mais Fabian Rieder est désormais arrivé dans son championnat de rêve: la Bundesliga. Et il y est performant! Jusqu'à la mi-novembre, tout va bien pour lui. Le Bernois est titulaire lors de six matches sur dix. Mais il y a une rupture. Jusqu'à la fin de l'année, Fabian Rieder ne fait plus qu'une seule apparition en tant que titulaire. Le mercato arrive prudemment. Augsbourg, avec son directeur sportif suisse Marinko Jurendic, montre de l'intérêt. Mais Stuttgart ne laisse pas partir Fabian Rieder. Et lui aussi veut s'accrocher et ne pas jeter l'éponge après six mois déjà. Le jour où la fenêtre de transfert se ferme, Stuttgart fait savoir à l'ancienne star de YB qu'il n'aura pas beaucoup de temps de jeu. La concurrence est énorme.

14 millions, c'est trop pour Stuttgart

Et voilà comment se sont passées les choses. Jusqu'à la fin mars, le Bernois est presque invisible. Plus que trois apparitions partielles en douze matches. À partir d'avril, il y a une lueur d'espoir: Fabian Rieder prend part à quatre matches sur six, y compris la demi-finale de la Coupe. Deux fois même en tant que titulaire. Mais cela ne change rien au fait qu'à Stuttgart, on ne va pas activer l'option d'achat. Celle-ci est également très élevée et s'élève à 14 millions de francs. C'est un prix bien supérieur à la valeur actuelle du joueur.

Et voilà où en est Fabian Rieder. Un club riche, capable de supporter les 14 millions, ne se trouvera probablement pas. Il faut donc d'abord retourner à Rennes. Même si ce ne serait pas non plus l'enfer sur terre. Le directeur sportif et l'entraîneur ont entre-temps changé et pensent beaucoup de bien de Fabian Rieder. Si ça ne fonctionne pas, il faudra trouver une solution. De préférence en Bundesliga. Car le joueur aimerait bien y rester, si c'est possible. Continuer à vivre son rêve. Il y a des intéressés. Augsbourg en fait à nouveau partie. Mais même si Rennes ne demande plus que la moitié de ce qui est actuellement inscrit sur l'étiquette de prix de Fabian Rieder, c'est-à-dire sept millions, cela reste une somme énorme. Pour le club allemand, ce serait la troisième arrivée la plus chère de l'histoire du club.

L'agence de Fabian Rieder a maintenant une tâche herculéenne: voir si Rennes baisse le prix afin de trouver un club (de préférence de Bundesliga) qui achète le joueur de la Nati. Mais peut-être que Fabian Rieder deviendra un personnage décisif lors de la finale de la Coupe d'Allemagne le 24 mai. Et alors, tout serait à nouveau différent dans ce business qui évolue très vite…