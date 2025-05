Blick rend visite à la star de la Nati Dan Ndoye à Bologne avant la finale de la Coppa Italia. Dans cette interview, le Vaudois explique comment il est devenu dangereux devant le but, et parle de ses passions et de ses projets d'avenir.

1/19 Le fameux lion de Dan Ndoye! En arrière-plan, le stade Renato Dall'Ara. Photo: TOTO MARTI

Carlo Emanuele Frezza et Toto Marti

Un éclat de rire secoue soudain l’habitacle de la Mercedes Classe G de Dan Ndoye. Le Vaudois de 24 ans vient d’ouvrir la boîte à gants. À l’intérieur? Pas seulement les traditionnels papiers du véhicule ou les disques de stationnement… mais aussi plusieurs maillots floqués à son nom! «J’en garde toujours quelques-uns ici, au cas où je croise quelqu’un à qui ça ferait plaisir. Et j’ai même un stylo pour les dédicaces», sourit-il, devant le regard surpris du journaliste et du photographe de Blick.

Nous prenons la route ensemble en direction du sanctuaire de San Luca, perché sur les hauteurs de Bologne. La montée est raide et spectaculaire: deux kilomètres pour 200 mètres de dénivelé. L’année dernière, l’ascension faisait partie d’une étape du Tour de France. Le long du chemin s’élève la plus longue galerie d’arcades du monde: 666 arches ininterrompues. Construit en 1765, ce chef-d’œuvre architectural attire aussi bien les touristes que les habitants. Même par une journée grise comme celle-ci, l’endroit conserve son charme.

«Je n’étais encore jamais venu ici , confie Dan Ndoye une fois au sommet. «Pendant mon temps libre, je reste beaucoup à la maison. C’est là que je récupère le mieux, pour être en forme à l’entraînement et lors des matchs.»

Après cette balade, direction le centre d’entraînement du club, à Casteldebole, pour une interview plus posée. Mais avant cela, une courte halte sur le chemin du retour: maillot en main, tout droit sorti de la boîte à gants, l’international suisse pose avec son célébrissime rugissement de lion sous l’une des 666 arches. En arrière-plan, on distingue le Stadio Renato Dall’Ara, théâtre des Coupes du monde 1934 et 1990.

Depuis bientôt deux ans, ce stade mythique, baptisé en l’honneur d’un ancien président du club, est devenu la maison footballistique de Dan Ndoye. Le Vaudois y vit sans doute les plus belles heures de sa jeune carrière, participant activement au renouveau du Bologna FC. Mercredi, lui et ses coéquipiers – dont deux autres Suisses, Remo Freuler et Michel Aebischer – ont l’occasion d’entrer dans l’histoire: pour la première fois depuis 51 ans, Bologne peut décrocher une place en finale de la Coupe d’Italie. Face à eux se dresse l’AC Milan.

De retour à Casteldebole, Dan Ndoye gare son véhicule sur sa place personnelle dans l’enceinte du club. Nous nous installons dans une petite salle habituellement réservée aux séances photo. L’interview peut commencer – en italien, évidemment.

Qui, parmi les trois Suisses, a commandé le plus grand nombre de billets pour la finale?

Dan Ndoye: Aucune idée! Mais je suppose que Remo et Michel ont invité à peu près le même nombre de parents et d'amis que moi. De mon côté, 15 personnes viendront à Rome.

Tout Bologne a la fièvre de la Coupe. Environ 30 000 supporters sont attendus au Stadio Olimpico de Rome. Dans quelle mesure ressent-on cette euphorie en tant que joueur?

Pour les supporters, il n'y a vraiment que la finale de la Coupe qui compte désormais. Quand je discute avec eux en ville ou après les entraînements, il n'y a que ça qui les intéresse! Pour nous, les joueurs, c'est incroyablement beau de vivre cela. Nous réalisons à quel point c'est important pour toute la ville. Ce serait énorme si nous ramenions la coupe à la maison pour la première fois depuis 1974.

Bologne avait déjà vibré sur la Piazza Maggiore l'an dernier après la qualification historique pour la Ligue des champions. En revoyant les images, difficile d’imaginer une célébration encore plus folle…

C’est vrai, l’an dernier, c’était déjà de la folie. Certains disaient même qu’on ne pourrait pas faire mieux. Mais si on gagne la Coppa Italia, on reviendra sur la Piazza – et cette fois, ce sera encore plus intense.

Vendredi, sans vous, le Milan a battu Bologne 3-1 en championnat. Mais mercredi, vous serez de nouveau de la partie après avoir soigné votre blessure musculaire. Qui sera le favori?

Pour moi, il n'y a pas de favori dans une finale. L'équipe qui gagne est celle qui est en meilleure forme ce jour-là et qui sait le mieux gérer les moments-clés de la rencontre. Ce qui est sûr, c'est que nous avons les qualités pour battre Milan.

En effet, malgré un début de saison moyen, Bologne semble encore plus fort sous la direction de Vincenzo Italiano qu'il y a un an sous celle de Thiago Motta. Partagez-vous cette opinion?

Difficile à dire, car l'an dernier, avec Thiago Motta, nous avons récolté plus de points en Serie A que dans toute l'histoire du club. Mais cette saison, nous jouons aussi un très bon football et nous avons prouvé contre les grands que nous pouvions les battre. De plus, je me sens personnellement plus fort qu'il y a un an. Donc, oui, à mon avis, nous sommes plus forts que l'année dernière.

En quoi Vincenzo Italiano et Thiago Motta sont-ils différents ?

La grande différence, c'est que Thiago Motta parle beaucoup moins que Vincenzo Italiano. Par contre, sur le plan footballistique, nous travaillons beaucoup toute la semaine sur la phase de possession du ballon. Vincenzo Italiano, en revanche, met l'accent sur le travail défensif et sur la manière dont nous pouvons être plus efficaces devant le but adverse.

Le travail de Vincenzo Italiano porte ses fruits, tant collectivement qu’individuellement. Et Dan Ndoye en est un parfait exemple. Dans quelques semaines, l’ailier vaudois bouclera la meilleure saison de sa jeune carrière. Longtemps, on lui a reproché son manque d’efficacité devant le but. On le disait incapable de conclure. Mais ce constat appartient désormais au passé.

Sous les ordres de Vincenzo Italiano, Dan Ndoye bénéficie d’un rôle plus libre sur l'aile. Loin du carcan plus rigide imposé par Thiago Motta, il peut davantage s’exprimer… et marquer. Résultat: huit buts à deux journées de la fin, un record personnel. Parmi eux, un bijou: une talonnade pleine de malice contre Naples.

«C’est sans doute le plus beau but de ma carrière. Je l’ai regardé plusieurs fois», sourit le joueur de Bologne. Le buzz a été immédiat, bien au-delà des réseaux sociaux. «Denis Zakaria, Zeki Amdouni et un pote suisse m’ont tout de suite appelé. Ils étaient super contents pour moi.»

Il y a quelques années, votre père disait que nous n'avions pas encore vu le meilleur Dan Ndoye. Qu'en est-il aujourd'hui?

Nous n'avons toujours pas vu la meilleure version de moi-même. Je n'ai pas encore atteint mon meilleur niveau. Pour y arriver, je travaille dur tous les jours. Mon prochain objectif est de marquer plus de dix buts par saison. Qui sait, peut-être que j'y parviendrai cette année encore.

Comment avez-vous acquis le sens du but?

Depuis longtemps, je reste sur le terrain après les entraînements. Je fais des exercices de tirs individuels, soit avec gardien. Je veux surtout améliorer ma précision, ce qui m'a permis de gagner en sang-froid devant le but adverse.

Quelle est la part du «Mister» Italiano dans votre développement ?

Il est très ouvert au fait que je reste sur le terrain après l'entraînement régulier pour faire mes exercices de tir. Normalement, après les séances, il dit qu'il faut s'échauffer ou se reposer. Mais moi, il me laisse faire. C'est pourquoi je me suis déjà beaucoup amélioré.

Dan Ndoye a toujours suivi sa voie. Ainsi, dès son enfance, il était clair pour lui qu'il voulait devenir footballeur. «Pour moi, il n'y avait qu'un seul plan A», souligne-t-il. Sa mère, enseignante de profession, n'était pas tout à fait d'accord. Elle a insisté pour que Dan termine sa scolarité, ce qu'il a fait dès l'âge de 13 ans dans une école de son domicile à Nyon, qui combinait sport et études - cours le matin, entraînement de football l'après-midi. «Aujourd'hui, comme toute la famille, je suis d'autant plus heureux que le plan A a fonctionné», dit-il.

Quelle est l'importance de la famille dans votre vie?

C'est sans conteste la partie la plus importante. Toute la famille me soutient. Elle m'a soutenu autant que possible. C'est l'une des raisons pour lesquelles je suis là où je suis aujourd'hui.

Depuis quelques années, Alpha, une chienne husky de quatre ans, fait également partie de votre famille. Vous vivez avec elle à l'extérieur des murs de la ville de Bologne, dans une maison avec jardin. Que vous apporte-t-elle?

Il y a quelques années, je ne pouvais pas m'imaginer avoir un chien. Mais ma sœur m'a poussé à le faire. Aujourd'hui, une vie sans Alpha est inimaginable pour moi. Elle me donne beaucoup d'amour et me change les idées lorsque je me promène ou que je suis sur le canapé, ce qui m'aide énormément, surtout après les parties.

Combien de temps vous faut-il pour décompresser après un match?

Cela dépend de l'heure à laquelle les matches ont lieu. Si nous jouons à 15h ou à 18h, il est beaucoup plus facile pour moi de m'endormir le soir que si le coup d'envoi est donné à 21h. Dans ce cas, l'adrénaline reste dans le corps jusque tard dans la nuit. De retour à la maison, je revois mes actions dans ma tête et je regarde à nouveau le match en entier.

Est-ce par pur intérêt pour le match ou est-ce que vous regardez particulièrement votre performance?

J'analyse quelles actions ont été bonnes et quelles actions ont été mauvaises. Des personnes proches de moi font de même. Ensuite, nous mettons nos pensées en commun. Les jours suivants, même chose avec le staff d'entraîneurs. Ainsi, j'apprends de mes erreurs et je m'améliore.

Cela semble fonctionner à merveille. Votre valeur sur le marché a explosé ces derniers mois. En Italie, certains experts s'accordent à dire que votre style de football convient parfaitement à la Serie A. Comment le ressentez-vous?

J'ai la capacité de m'imposer dans tous les championnats du top 5. D'autant plus que je suis les autres championnats et que je sais comment on y joue. Je veux simplement être le plus complet possible. Mais c'est clair que mes qualités s'expriment très bien en Serie A.

Vous êtes encore sous contrat avec Bologne jusqu'en 2027. Vous avez depuis longtemps éveillé l'intérêt de grands clubs européens comme Liverpool et le Napoli, grâce à vos performances. Allez-vous être transféré cet été?

Je me sens très bien ici. Je ne veux rien savoir des rumeurs. Mon conseiller est là pour ça. Je vis le moment présent: la finale de la Coupe contre Milan.