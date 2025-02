Etoile Carouge passe tout près de l'exploit face au FC Bâle

Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

Malgré une prestation remarquable, Etoile Carouge ne vivra pas de quatrième demi-finale de Coupe de Suisse après celles de 1930, 1977 et 1988. La faute à un réveil bâlois tardif et à trois buts inscrits à quelques minutes du terme de la rencontre.

Pourtant, comme ce mardi à Bellinzone (face au Lausanne-Sport), le favori, ce mercredi le FC Bâle, entamait la partie sur un petit rythme, pensant sans doute ne pas avoir à forcer son talent pour valider son ticket pour les demi-finales. Sauf qu'en face, les Carougeois ne l'entendaient pas de cette oreille et entendaient bien profiter de leur terrain synthétique, mais aussi de leur jouerie huilée à merveille pour créer l'exploit.

Signori Antonio s'interpose devant Xherdan Shaqiri

Ils se montraient ainsi les plus entreprenants en première mi-temps, forçant Mirko Salvi à plusieurs parades importantes devant Vincent Rüfli (2e et 7e), Marculino Ninte (9e et 34e) ou encore Oscar Correia (30e) et Usman Simbakoli (45e). Mais sur la plus grosse occasion genevoise, le portier bâlois était sauvé par le bout du pied de Leon Adjetey, lequel empêchait là une ouverture du score plus méritée des pensionnaires de Challenge League en contrant la frappe de Ninte (37e).

Les joueurs d'Adrian Ursea pouvaient donc rentrer au vestiaire avec confiance et la certitude de pouvoir créer l'exploit, mais également avec le regret de ne pas avoir su concrétiser une domination claire. En effet, côté bâlois, rien ou presque durant 45 minutes, malgré les présences de Xherdan Shaqiri, Kevin Carlos ou encore Bénie Traoré devant.

Les Bâlois, revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, pouvaient tout de même obtenir une occasion en or dès le retour des vestiaires, lorsque Nassim Zoukit faisait faute sur le numéro neuf bâlois. L'on pensait alors que XS10 allait pouvoir donner l'avantage de manière presque inespérée, mais c'était sans compter sur Signori Antonio, ex-bâlois qui repoussait l'essai de l'ex-international suisse pour faire exploser la Fontenette.

Oscar Correia fait exploser la Fontenette

La petite enceinte genevoise pouvait une nouvelle fois crier sa joie quelques minutes plus tard, lorsque Oscar Correia nettoyait la lucarne d'un Mirko Salvi impuissant (55e). Carouge tenait enfin un avantage plus que mérité et il allait maintenant devoir le défendre. En reniant ses principes de jeu? Ce serait mal connaître la très belle équipe d'Adrian Ursea. Celle-ci continuait ainsi à repartir de derrière, prenant des risques au pied et faisant hurler de peur certains de ses fans.

De leur côté, les joueurs de Fabio Celestini éprouvaient toujours les mêmes difficultés à trouver des solutions. Et se faisaient prendre en contre à plusieurs reprises. Mais le but du break ne tombait pas et les Carougeois commençaient à reculer dangereusement à l'entame du dernier quart d'heure.

Bâle renverse le match en quelques secondes

Et sur un centre venu de la gauche et une subtile déviation d'Albian Ajeti, lequel n'avait pas réussi à tromper Signori Antonio de la tête quelques secondes plus tôt (82e), Gabriel Sigua pouvait faire trembler les filets carougeois pour remettre les deux équipes à égalité (84e). Sonnés, les Genevois allaient même encaisser le 1-2 dans la foulée après un nouveau centre venu de la gauche et dévié cette fois-ci par Kevin Carlos (85e).

L'attaquant espagnol pouvait ensuite sceller le destin de la rencontre et envoyer le FCB en demi-finale après une erreur de relance carougeoise (87e). L'équipe d'Adrian Ursea est ainsi éliminée de la Coupe de Suisse, mais aura fait vibrer ses fans en montrant une fois de plus ses belles qualités footballistiques.