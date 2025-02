Le LS s'est présenté une nouvelle fois sans son gardien Karlo Letica ce mardi à Bellinzone en quarts de finale de la Coupe. Qu'importe: Thomas Castella a été le héros du soir en détournant deux tirs au but.

Deux tirs au but repoussés

1/2 Thomas Castella a été décisif ce mardi. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

ATS Agence télégraphique suisse

Le Lausanne-Sport s'est qualifié dans la douleur pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Il a eu besoin des tirs au but pour écarter une vaillante équipe de Bellinzone (1-1 ap, 4-3 tab).

Aligné (en partie?) en raison du conflit contractuel avec le Croate Karlo Letica, Thomas Castella a été le héros de la soirée pour les visiteurs. Il a ainsi stoppé les essais de Nassim L'ghoul et Jonathan Sabbatini lors de la séance de tirs au but. Et comme seul Noë Dussenne a échoué, les Lausannois ont finalement passé, mais à la raclette.

Le Lausanne-Sport était pourtant averti. Ce déplacement au Tessin avait tout du piège, entre une pelouse en mauvais état et une météo pourrie. Et face au 8e de Challenge League, la tentation inconsciente de sous-estimer un peu l'adversaire devait sans doute habiter les esprits des joueurs vaudois.

De fait, un LS terriblement décevant a balbutié son football, semblant manquer d'envie et d'idées. Ce sont donc les Tessinois qui ont été les plus dangereux, Thomas Castella devant intervenir face à Chinwendu Johan Nkama (13e) et Nassim L'Ghoul (37e). Mais le portier fribourgeois devait s'incliner à la 67e sur un tir de Rilind Nivokazi.

L'urgence était dès lors réelle pour les visiteurs. Ludovic Magnin multipliait les changements, sans que le jeu de son équipe ne s'améliore vraiment. Mais une balle arrêtée permettait aux Lausannois d'égaliser grâce à une tête de Noë Dussenne (82e). Les prolongations, comme souvent, n'ont servi à rien.