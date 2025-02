Murat Yakin a trouvé son nouvel entraîneur adjoint

1/4 Le directeur de la Nati Pierluigi Tami et l'entraîneur Murat Yakin ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Photo: TOTO MARTI

Tobias Wedermann

En début de semaine, le casting des assistants de la Nati s'annonçait comme un fiasco. Après que le directeur de la Nati Pierluigi Tami n'a pas réussi à faire briller son offre auprès de tous les candidats et que Stephan Lichtsteiner a refusé de rejoindre la fédération lundi soir, des doutes sont apparus quant à la présence d'un nouvel assistant aux côtés de Murat Yakin lors du prochain rassemblement de la Nati en mars.

Il y a toutefois un espoir qu'un nouvel adjoint puisse être communiqué cette semaine encore: Davide Callà. Le quadragénaire a reçu une offre révisée de la part de Pierluigi Tami, avec un double mandat en mars et un contrat fixe à partir de l'été. Et comme Blick l'a appris, le FC Bâle a donné son feu vert. Et ce n'est pas tout: on permettrait à l'assistant de Fabio Celestini de faire sa première apparition avec la Nati en mars, dans le cadre d'une double fonction, lors des matches amicaux contre l'Irlande du Nord et le Luxembourg, et de pouvoir ensuite passer à autre chose à la fin de la saison. Jusqu'à présent, un double mandat a toujours été exclu chez le leader de la Super League.

L'accord devrait être conclu avant le match à domicile de Sion

Davide Callà est arrivé au FCB en été 2022 et a été l'assistant d'Alex Frei, Timo Schultz, Heiko Vogel et actuellement Fabio Celestini. Le natif de Winterthour jouit d'une grande sympathie dans tout le club, raison pour laquelle on ne veut pas lui mettre des bâtons dans les roues s'il souhaite franchir cette nouvelle étape. Et c'est ce que veut Davide Callà. Il ne reste plus que les derniers détails à régler entre lui et l'Association suisse de football. L'accord devrait être conclu après le match de coupe du FC Bâle contre Étoile Carouge mercredi soir et avant le match à domicile de samedi contre Sion. Dès vendredi, Davide Callà pourrait être annoncé comme nouveau bras droit de Murat Yakin.

Le sélectionneur obtiendrait ainsi, au terme d'un processus lent, un candidat de choix. L'année dernière déjà, Davide Callà figurait en tête de la liste de souhaits de l'entraîneur de la Nati. Mais aucun accord n'a été trouvé entre l'ASF et le FC Bâle, raison pour laquelle Giorgio Contini était sur la ligne de touche aux côtés de Murat Yakin lors de l'Euro en Allemagne. Un an plus tard, les négociations se déroulent différemment et Davide Callà s'envolera selon toute vraisemblance le 17 mars avec la Nati pour un court camp d'entraînement au Portugal et s'assoira quelques jours plus tard sur la ligne de touche à Belfast.