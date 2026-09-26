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Marlen Reusser chocolat
Demi Vollering championne du monde

La Néerlandaise a décroché samedi à Montréal son premier titre mondial sur la course en ligne. Elle s’est imposée au sprint devant Kasia Niewiadoma, concluant en beauté une saison quasi parfaite.
Publié: il y a 4 minutes
La Néerlandaise a battu au sprint la Polonaise Kasia Niewiadoma
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Marlen Reusser, quatrième, n’a pas pu rivaliser avec Demi Vollering samedi à Montréal. La Néerlandaise est devenue championne du monde pour la première fois, devant Kasia Niewiadoma et Elisa Longo Borghini.

Vollering a confirmé qu’elle était la reine actuelle du cyclisme féminin en devenant championne du monde sur la course en ligne, remportant ainsi la «triple couronne» après ses victoires au Giro d’Italia et au Tour de France. Comme sur le général de la Grande Boucle, elle a devancé la Polonaise Kasia Niewiadoma et l’Italienne Elisa Longo Borghini, qui ont complété le podium au bout d’un incroyable combat.

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La Néerlandaise Puck Pieterse a lancé une attaque avec sa compatriote Vollering dans sa roue à 38 km de l’arrivée. La vainqueure du récent Tour de France s’est envolée sans que personne ne puisse la suivre dans un premier temps.

Manque de punch

Marlen Reusser a beaucoup travaillé pour revenir sur sa rivale et ancienne coéquipière. Mais lorsque les pourcentages s’accentuaient, notamment sur la montée Camillien-Houde (1,6 km à 7,4 % de moyenne), la Bernoise a manqué de punch pour suivre les contres de Niewiadoma et Longo Borghini. La Polonaise et l’Italienne sont finalement revenues sur Vollering, lui offrant une forte résistance et un final dantesque.

Au sprint final, auquel Reusser, qui était presque revenue sur la tête de course, a assisté quelques dizaines de mètres derrière, Niewiadoma a été prise de crampes, laissant Vollering lever les bras.

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