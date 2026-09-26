C’est ce qu’on appelle jurer fidélité à son club! Stephen Curry prolonge son contrat avec les Golden State Warriors pour deux saisons supplémentaires, jusqu’en 2029. S’il va au bout de son contrat, le joueur de 38 ans aura passé 20 ans sous le même maillot – une rareté dans la NBA actuelle.

Et pourtant, Stephen Curry accepte même de faire un geste financier pour son club de coeur. Selon les règles de la ligue, le meneur aurait pu toucher l’équivalent de 112 millions de francs sur ces deux saisons. Il se contentera finalement de «seulement» 96 millions. Un choix qui offre aux Warriors davantage de marge de manœuvre pour recruter d’autres joueurs.

Et ils en ont cruellement besoin. L’époque dorée de 2015 à 2022, durant laquelle la franchise de San Francisco a remporté quatre titres NBA, semble bien loin. La saison dernière, les Warriors n’ont même pas réussi à se qualifier pour les play-off. Et à l’aube du nouvel exercice, qui débutera le 20 octobre, les perspectives ne sont guère plus réjouissantes, entre les blessures et le vieillissement de plusieurs cadres.

Un sérieux coup de boost est donc nécessaire pour permettre à Stephen Curry de terminer son aventure avec les Warriors à la hauteur de son immense carrière – et de quitter, un jour, le club dans la dignité qu’il mérite, lui qui est considéré comme le meilleur tireur à trois points de l’histoire du basket.