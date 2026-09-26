Gregg Popovich s'est remarié! Le légendaire coach des San Antonio Spurs a épousé Mary Barth Budenholzer, l'ex-femme de son ancien assistant.

Cet entraîneur de légende en NBA épouse l'ex-femme de son ancien assistant

Cet entraîneur de légende en NBA épouse l'ex-femme de son ancien assistant

Blick Sportdesk

L’entraîneur américain de basket Gregg Popovich (77 ans) a épousé Mary Barth Budenholzer (61 ans) dans le comté de Bexar, au Texas. C’est ce que révèlent des documents judiciaires consultés par le site américain TMZ.

Il s’agit du deuxième mariage du légendaire entraîneur des San Antonio Spurs. Sa première épouse, Erin, avec qui il était marié depuis 41 ans, est décédée en 2018 des suites d’une longue maladie. Le couple avait deux enfants.

Plus surprenant encore: Mary Barth Budenholzer a été mariée à Mike Budenholzer, qui a travaillé pendant 17 ans comme assistant de Gregg Popovich aux Spurs. Ensemble, ils ont remporté quatre titres NBA entre 1999 et 2007. Mike et Mary ont divorcé en 2016 et ont eu quatre enfants.

On ignore quand Gregg Popovich et Mary Barth Budenholzer ont commencé à se fréquenter. Ils ont toutefois été vus à plusieurs reprises ensemble lors de matches des Spurs la saison dernière. San Antonio avait alors atteint les finales NBA face aux New York Knicks.

Après avoir été victime d’un AVC en novembre 2024, Gregg Popovich avait repris ses fonctions de président des opérations basket des Spurs.

Une histoire d’amour intimement liée à la NBA

Mike Budenholzer a poursuivi sa carrière d’entraîneur après son départ de San Antonio. À partir de la saison 2013/14, il a dirigé les Atlanta Hawks, avant de prendre les commandes des Milwaukee Bucks. Avec Milwaukee, il a remporté le titre NBA en 2020/21.

Plus récemment, il a entraîné les Phoenix Suns durant la saison 2024/25, mais a été licencié en avril 2025, après seulement une année à la tête de l’équipe. Quelques mois plus tard, le joueur bosniaque Jusuf Nurkic (32 ans), qu’il avait entraîné à Phoenix, a critiqué Budenholzer dans une interview, lui reprochant notamment des problèmes liés à l’alcool.

Pour Gregg Popovich, ce mariage est d’autant plus particulier qu’il crée un nouveau lien entre sa vie privée et son immense carrière en NBA. Pendant plusieurs décennies, il a marqué l’histoire des Spurs comme peu d’entraîneurs avant lui.

Entre 1996 et 2025, Gregg Popovich a dirigé San Antonio et remporté cinq titres NBA. Il compte au total 1390 victoires en saison régulière avec les Spurs, un record dans l’histoire de la NBA.