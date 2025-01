Dix de chute pour George et les Wizards en NBA

Washington n'y arrive plus

Kyshawn George (à gauche) et les Wizards ont subi dimanche leur 10e défaite d'affilée Photo: Sara Nevis

ATS Agence télégraphique suisse

Washington ne trouve plus le chemin de la victoire en NBA. Kyshawn George et les Wizards ont subi dimanche leur 10e défaite consécutive, la 35e en 41 parties, s'inclinant 123-100 à Sacramento.cLes Wizards, qui avaient vécu une pire série cet automne (16 revers d'affilée), ont pourtant pris un bon départ en marquant les six premiers points du match. Mais ils accusaient déjà 11 longueurs de retard à 1'36 de la fin du premier quart (30-19).

Washington n'a ensuite jamais pu croire en une «remontada», plombé par son manque d'adresse au tir (36%, avec un piètre 23,8% à 3 points). Le «rookie» valaisan Kyshawn George (6 points) a marqué 2 des 10 paniers primés rentrés par les Wizards, ajoutant 3 rebonds et 3 assists pour un différentiel de -16 en 24' passées sur le parquet.

L'homme du match fut Domantas Sabonis, fils de la légende lituanienne Arvydas Sabonis. L'ailier fort de Sacramento a cumulé 29 points, 18 rebonds et 4 passes décisives. George fut quant à lui le deuxième meilleur marqueur des Wizards derrière Jonas Valuncianas (23 points, 12 rebonds).