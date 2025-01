Kyshawn George (18) a inscrit 24 points face aux Suns, son record personnel. Photo: Nick Wass

ATS Agence télégraphique suisse

Nouveau record personnel pour Kyshawn George, qui a inscrit 24 points face à Phoenix jeudi en NBA. Mais la performance de choix du «rookie» valaisan n'a pas suffi pour Washington, qui s'est incliné 130-123 face aux Suns.

Sorti du banc jeudi soir, Kyshawn George a eu droit à plus de 30 minutes de jeu face à Devin Booker (37 points) et aux Suns. Il en a pleinement profité: il a rentré 8 de ses 10 tirs (avec un remarquable 6/8 à 3 points), ajoutant 4 rebonds et 4 passes décisives pour un différentiel de +11.

George a mené la charge au quatrième quart-temps du côté des Wizards, qui ont pu croire en la victoire en réussissant un partiel de 12-0 pour revenir à 3 points des Suns (120-117) à 1'06 du «buzzer». Mais Devin Booker a ôté tout espoir à Washington 20 secondes plus tard en rentrant son panier primé.

Cette défaite est la huitième d'affilée pour les Wizards, la 33e de la saison déjà en 39 sorties. Pour mémoire, Washington avait vécu une bien plus longue série noire- 16 défaites consécutives - cet automne.