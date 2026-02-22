DE
Victoire face aux Pays-Bas!
Un résultat historique pour l'équipe de Suisse de rugby

Historique! La Suisse a battu les Pays-Bas 29-23 dimanche à Yverdon pour la troisième journée de l'European Rugby Championship, la deuxième division continentale. Jules Porcher a été élu homme du match.
Publié: 20:57 heures
|
Dernière mise à jour: 20:58 heures
Jules Porcher, homme du match ce dimanche face aux Pays-Bas.
Photo: keystone-sda.ch
Blick Sport

Après deux défaites inaugurales et surtout logiques contre la Géorgie (3-54) puis en Espagne (14-53), le XV à l'Edelweiss a signé sa première victoire de l'année ce dimanche à Yverdon, et de la plus belle des manières. Face aux Pays-Bas, les Helvètes ont signé un succès historique (29-23), leur première victoire dans cette édition de l’European Rugby Championship. Mieux: un succès référence, avec quatre essais à deux, de l’orgueil, du jeu et un caractère à toute épreuve.

Le numéro 10 a le pied qui ne tremble pas.
Photo: keystone-sda.ch

Menés, bousculés, parfois sous pression, les Suisses n’ont jamais paniqué. Ils ont répondu par l’intensité, la discipline et une efficacité offensive retrouvée. À l’arrivée, le tableau d’affichage raconte une après-midi qui comptera longtemps dans l’histoire du rugby suisse. 

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Le symbole de cette performance porte un nom: Jules Porcher, élu homme du match après une prestation de patron, tranchant ballon en main et précieux dans les moments clés. Les quatre essais ont été inscrits par Cyril Fluckiger, Nicolas Mousties, Lucas Schmid et Jonathan Dallet.

Au-delà du score, cette victoire valide un cap. Elle prouve que la Suisse peut rivaliser, imposer son rythme et faire douter des adversaires établis. Historique, oui. Mais surtout prometteur. 

La Suisse, troisième de son groupe de quatre, va désormais disputer les play-out avec une bonne dose de confiance. Elle affrontera début mars l'Allemagne, un adversaire à sa portée. En cas de victoire, le XV à l'Edelweiss jouera pour la cinquième place face au vainqueur de Belgique-Pays-Bas. En cas de défaite, elle affrontera le perdant dans un choc pour le maintien.

