Une série d'accidents En ski, le difficile compromis entre vitesse et sécurité

Aleksander Kilde et son mollet tailladé, Cyprien Sarrazin gravement blessé à la tête, Mikaela Shiffrin perforée au bassin… Les accidents en Coupe du monde poussent les skieurs à exiger plus de sécurité, entre évolution du matériel et meilleure préparation des pistes.