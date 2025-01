1/6 Lara Gut-Behrami est désormais de plus en plus à l'aise en géant: deuxième place à Kronplatz! Photo: AFP

Mathias Germann

Le parcours de Lara Gut-Behrami cet hiver est plus semé d'embûches qu'elle ne l'espérait. «L'année dernière, tout était évident, maintenant je dois me battre davantage», dit-elle. En effet: l'hiver dernier, à la même époque, elle avait trois victoires à son actif, maintenant aucune. Pourquoi? Déjà, elle a connu deux bonnes secousses: à Semmering (Autriche) et maintenant à Kronplatz (Italie), elle a croisé la route d'un gros caillou. «Cela ne m'est jamais arrivé de toute ma carrière. Et maintenant, je ne fais plus que passer sur des pierres», déclare-t-elle à la SRF.

Certes, Lara Gut-Behrami est dans un premier temps fâchée de sa deuxième place: «La pierre dans la première manche était de la pure malchance, ensuite j'ai simplement dû me battre jusqu'à l'arrivée. Lors de la deuxième manche, j'ai encore fait une erreur en haut. Et en bas, dans la partie raide, j'ai skié de manière trop contrôlée». Malgré tout, son premier podium géant vaut son pesant d'or! Pourquoi?

Premièrement, Lara Gut-Behrami prouve qu'elle a retrouvé de la vitesse. «Même si je fais des erreurs, c'est positif. J'ose à nouveau». Dans un peu plus de trois semaines aura lieu le slalom géant des championnats du monde (13 février) - la répétition générale est réussie. «Je continue à me battre, je n'abandonne pas. Je suis fière de cela», dit-elle.

Deuxièmement, la Tessinoise rattrape 80 points au classement général de la Coupe du monde sur Federica Brignone (34 ans, Italie), sa grande rivale. La femme au tigre sur la tête menait après la première manche sur le Kronplatz, mais elle est éliminée lors de la deuxième. Désormais, Lara Gut-Behrami n'a plus que 55 points de retard dans la lutte pour le grand globe de cristal. «Je ne regarde pas ça, il y a encore tellement de courses», dit-elle. C'est vrai. Mais à la fin, le taux d'échec élevé de Federica Brignone pourrait être décisif.

Alice Robinson furieuse, Michelle Gisin malade

Finalement, c'est la coureuse néo-zélandaise Alice Robinson (23 ans) qui remporte la victoire - sa première depuis mars 2021. «J'adore ce parcours. Ici, il faut être courageuse, c'est raide et le public est génial», dit-elle. Alice Robinson est désormais, avec Claudia Riegler, la skieuse la plus titrée du pays des kiwis - 4 victoires chacune. Mais Claudia Riegler est autrichienne de naissance.

Et les autres Suissesses? La reine du slalom Camille Rast (9e) est toujours sur la bonne voie. Il en va de même pour Wendy Holdener (15e). Vanessa Kasper (27e) marque également des points. Michelle Gisin (31 ans) perd 3,65 secondes dans la première manche. Un nouveau revers? Oui. Swiss-Ski fait savoir: «Elle est malade depuis samedi soir et n'a pas pu s'entraîner».