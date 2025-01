La colère de Franjo Von Allmen après son week-end de rêve à Wengen

1/5 Le vainqueur de Bormio Alexis Monney a commencé la semaine du Hahnenkamm de manière optimale en réalisant le meilleur temps à l'entraînement. Photo: Sven Thomann

Marcel W. Perren

L'hiver dernier, Marco Odermatt a écrit une lettre spéciale à ses sponsors et collaborateurs. Dans cette lettre, le triple vainqueur du classement général de la Coupe du monde les remerciait chaleureusement pour leur soutien et indiquait clairement quel était son grand moteur pour l'avenir: «Mon dernier grand objectif, la victoire dans la descente de Kitzbühel, me motivera à travailler très dur, à rester concentré et à continuer à attaquer!»

L'année dernière, c'est le Français Cyprien Sarrazin qui avait empêché le Nidwaldien de remporter son premier triomphe sur la Streif grâce à une course fabuleuse. Justin Murisier a déclaré plus tard qu'il avait rarement vu son copain aussi déçu qu'à ce moment-là. Marco Odermatt relativise: «Lorsque j'ai franchi la ligne d'arrivée avec le dossard 7, j'avais une seconde et demie d'avance sur le leader Ryan Cochran-Siegle, bien que je n'aie pas eu les meilleures sensations dans la partie supérieure. Ma joie était d'autant plus grande. Je me suis ensuite senti assez stupide pendant quelques minutes, lorsque Cyprien Sarrazin a été plus rapide d'une seconde juste après moi. Mais cette déception a vite fait place à la joie.»

Le héros du Lauberhorn a passé des nuits blanches à cause de la Streif

Cet hiver, Cyprien Sarrazin ne pourra pas arracher de victoire au quadruple sportif suisse de l'année en raison de l'hémorragie cérébrale dont il a été victime à Bormio. En revanche, il y a au moins trois coéquipiers qui pourraient être dangereux pour Marco Odermatt au Hahnenkamm.

Le vainqueur de Bormio Alexis Monney a convaincu mardi lors du premier entraînement sur la Streif, pour une fois non pas verglacée mais très adhérente, en réalisant le meilleur temps. Justin Murisier a déjà relégué Marco Odermatt à la place d'honneur début décembre à Beaver Creek, sur une piste aux exigences techniques comparables. Et puis il y a Franjo von Allmen, qui a triomphé au Lauberhorn en super-G et qui a terminé deuxième de la plus longue descente du monde, à 37 centièmes du Nidwaldien.

L'année dernière, le skieur de 23 ans avait déjà prouvé qu'il était aussi en forme à Kitzbühel, lorsqu'il avait franchi l'arête du Hausberg avec le troisième meilleur temps et le dossard 29. Mais dans la traverse, le charpentier de formation s'est écarté de la ligne idéale et a manqué la porte d'entrée dans la zone d'arrivée. «À cause de cette erreur, j'ai passé deux nuits blanches, car j'étais très contrarié d'avoir manqué le podium», révèle «FvA». Avec un peu de recul, le Bernois s'est toutefois rendu compte «que j'ai aussi eu beaucoup de chance dans mon malheur dans cette situation. Si j'étais tombé là-bas, j'aurais presque certainement subi une blessure plus grave».

La mésaventure de Franjo Von Allmen lors de la lessive

Dimanche dernier, Franjo von Allmen a eu des ennuis lorsqu'il a voulu laver ses vêtements chez lui à Boltigen après deux journées de rêve à Wengen. «Le tuyau de la conduite d'eau ayant éclaté, ma buanderie était inondée. Il m'a fallu relativement longtemps pour absorber l'eau», raconte la star montante.

Malgré cette mésaventure, Franjo von Allmen s'est bien remis des épreuves du Lauberhorn, comme il l'a prouvé mardi lors de l'entraînement à Kitzbühel, où il a été plus rapide d'un centième de seconde que Marco Odermatt.