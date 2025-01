Le premier entraînement de descente à Kitzbühel est terminé, avec une bonne nouvelle pour les Romands: Alexis Monney a été le plus rapide de tous les skieurs. Franjo von Allmen et Marco Odermatt sont séparés par un centième de seconde.

1/4 Alexis Monney est le plus rapide lors du premier entraînement sur la Streif. Photo: AFP

Marcel W. Perren et Cédric Heeb

Juste après Wengen, voilà déjà Kitzbühel! Trois jours seulement après la classique du Lauberhorn, les cracks de la vitesse dévalent la Streif lors du premier entraînement de descente. Le plus rapide: Alexis Monney avec un temps de 1:55,20. «J'ai commencé tranquillement. Mais j'ai pris tellement de plaisir que j'ai accéléré un peu plus», explique le Fribourgeois.

Selon lui, la course n'était pas encore parfaite, il y a des endroits où il peut encore mieux skier. «Mais je suis satisfait. Là où je voulais essayer quelque chose, ça a bien fonctionné». Il prédit toutefois que les courses seront plus agitées, car la piste n'est pas aussi glacée cette année que par le passé. Justin Murisier abonde dans ce sens: «La piste va ramollir et ce ne sera pas aussi glacé dans quelques jours. Mais ça reste Kitzbühel, les passages difficiles et les sauts sont toujours là».

Avec sa course, Alexis Monney est 15 centièmes de seconde plus rapide que Stefan Babinsky, qui avait déjà souligné que l'équipe autrichienne était «en bonne forme». Le Canadien Cameron Alexander, qui avait réalisé le meilleur temps du premier entraînement l'année dernière, est troisième, mais il commet une erreur de porte. Quatre centièmes derrière, on retrouve l'ancien champion Christof Innerhofer.

Marco Odermatt et Franjo von Allmen ne sont pas encore au point.

Le reste de la concurrence est plus de huit dixièmes plus lent que le Suisse, y compris le vainqueur du Lauberhorn Marco Odermatt. Le Nidwaldien a 1,24 seconde de retard sur Alexis Monney, tandis que Franjo von Allmen est plus lent d'un centième de seconde.

Tous deux disent à Blick avoir remarqué lors du premier entraînement que la concentration n'était pas encore tout à fait là. Mais tous deux affirment aussi que cela ne pose pas de problème particulier. Franjo Von Allmen: «Il ne s'agit pas de tout donner à l'entraînement, l'important est de trouver sa ligne». Et Marco Odermatt d'ajouter: «Lors du premier entraînement, un mardi matin, il ne faut pas la même tension que lors de la course. Il faut aussi gérer l'énergie».

En ce qui concerne la piste, les deux meilleurs de la descente de Wengen adressent leurs compliments aux constructeurs du parcours. «Ils ont tiré le meilleur parti possible de la piste», déclare Franjo von Allmend. Mais comme les températures sont plutôt élevées, la piste est «un peu grasse» et devrait être encore plus lente pour la course. Marco Odermatt explique également: «A Kitzbühel, ce n'est jamais facile, ce sont les rebonds qui rendent la course instable».

Les positions des Suisses: 1. Alexis Monney, 11. Franjo von Allmen, 12. Marco Odermatt, 22. Stefan Rogentin, 40. Lars Rösti, 43. Arnaud Boisset, 48. Livio Hiltbrand (avec une erreur de porte), 50. Justin Murisier, 52. Marco Kohler.

Pas au départ: Loïc Meillard, Alessio Miggiano, Christophe Torrentm, Gaël Zulauf.