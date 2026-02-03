DE
Une première dans l'histoire
L'édition 2026 du Tour de Suisse partira d'Italie

Le Tour de Suisse 2026 démarre le 17 juin à Sondrio, Italie, une première dans l’histoire. Les courses hommes et femmes se tiendront sur les mêmes parcours, avec Tadej Pogacar et Marlen Reusser en têtes d’affiche.
Publié: 11:28 heures
|
Dernière mise à jour: 11:30 heures
La boucle nationale fera ses débuts en Italie, avec la présence de Tadej Pogačar.
Photo: GIAN EHRENZELLER
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quatre mois et demi avant le départ du Tour de Suisse 2026, trois des cinq étapes sont déjà connues. La boucle nationale débutera pour la première fois en Italie.

Comme l'ont annoncé mardi les organisateurs, ce Tour de Suisse démarrera le 17 juin à Sondrio, non loin de la frontière suisse, dans la Valteline. Bad Ragaz sera le lieu de départ et d'arrivée de la troisième étape, tandis que la dernière étape se déroulera autour de Villars-sur-Ollon.

Une première dans l'histoire du Tour

Pour la première fois dans l'histoire du Tour de Suisse, les courses féminines et masculines se dérouleront les mêmes jours et sur le même parcours. Départ et arrivée se feront au même endroit, les étapes se déroulant principalement sous forme de circuits.

Les figures de proue du TdS 2026, qui se déroulera du 17 au 21 juin, sont Tadej Pogacar, quadruple vainqueur du Tour de France, et Marlen Reusser, championne du monde de contre-la-montre.

