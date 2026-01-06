Tadej Pogacar va-t-il encore tout rafler en 2026?

Le Slovène est déjà considéré comme l'un des plus grands cyclistes de l'histoire. Peut-il faire encore mieux en 2026? Il n'a pas fini de gagner, c'est sûr, mais à quel point? Notre rédaction en débat.

Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix et Liège-Bastogne-Liège pour débuter. Le Tour de Romandie, puis le Tour de Suisse. Et enfin le Tour de France. Le programme de Tadej Pogacar jusqu'en juillet est extrêmement prestigieux et le cador slovène fait même la part belle à la Suisse, ce qui est une très bonne nouvelle pour les deux compétitions pré-citées. Peut-il tout rafler, en attendant de savoir s'il participera à la Vuelta en deuxième partie de saison, juste avant les Mondiaux?

Tadej Pogacar est-il déjà l'égal d'Eddy Merckx? Le simple fait que la question se pose montre bien l'étendue de la domination du Slovène sur le monde du cyclisme. Va-t-il encore faire plus fort en 2026? La rédaction sportive de Blick débat.

Matthias Davet: «Il écrase même un Lance Armstrong dopé»

C'est vraiment une question? L'extra-terrestre a avoué lui-même qu'il ne se sentait pas en forme à la fin du Tour de France cette année et était même blessé à un genou. Résultat: «seulement» 4'24 d'avance sur Jonas Vingegaard. Pour moi, Tadej Pogacar peut taper Fausto Coppi, Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault ou Chris Froome à leur prime. Je mets même une piécette sur lui face à un Lance Armstrong à son paroxysme en termes de dopage.

D'ailleurs, c'est triste à dire mais le seul adversaire de Tadej Pogacar dans le peloton actuellement est une éventuelle révélation de tricherie de la part du Slovène. Et j'espère sincèrement pour le monde du cyclisme que son champion est aussi propre que la chaîne de son vélo juste après un service.

S'il continue sur sa lancée, il va à nouveau tout rafler cette année. Même lui en est certain, puisqu'il commence désormais à chercher des courses un poil moins prestigieuses pour continuer d'ajouter des lignes à son palmarès. Je ne vais pas lui en vouloir et me réjouit de le découvrir sur les routes du Tour de Romandie et du Tour de Suisse.

Tim Guillemin: «Oui, il va encore plus entrer dans l'histoire»

Il est tellement impressionnant, tellement facile, tellement sympa... Pour moi, il est déjà l'un des plus grands athlètes de tous les temps, tous sports confondus. Sa décontraction, son charisme, sa bienveillance et tous les mots positifs que l'on peut imaginer en font un coureur d'exception, encore bien au-delà des résultats. Et cette année, je suis persuadé qu'il va encore plus marquer les esprits en raflant tout ce qui lui passe sous la patte, y compris Paris-Roubaix, ce fameux enfer pavé de mauvaises intentions.

Le Tour de France? Une formalité. S'il participe à la Vuelta, il la gagnera aussi. En fait, il n'y a qu'une seule question vraiment pertinente lorsqu'on parle de Tadej Pogacar: gagnera-t-il un jour le Giro, le Tour de France et la Vuelta la même année? Si oui, il n'y aura plus de doute sur le plus grand sportif de l'histoire: Mohamed Ali, Novak Djokovic, Usain Bolt et Nadia Comaneci vont devoir se lever pour laisser la place à Tadej Pogacar sur le trône.

Allez, en exclusivité, je vous donne la seule course qu'il ne terminera pas en tête cette année: le Tour de Suisse, qui lui servira de préparation au Tour de France. Et encore, c'est pas sûr qu'il le gagne pas...



