Ditaji Kambundji, l’année où la promesse devient autorité

Bastien Feller Journaliste Blick

Il y a un moment précis, en 2025, où j’ai cessé d’attendre Ditaji Kambundji. Elle était prête. Ses courses racontaient autre chose qu’un potentiel: une autorité. Cette année-là, elle gagne partout où le niveau se resserre, avec des titres majeurs et plusieurs beaux résultats sur le circuit international.

Ce qui frappe, ce n’est pas seulement la vitesse, mais la netteté. Le départ est franc, la cadence entre les haies régulière, la relance finale maîtrisée. Rien ne déborde. En salle, où elle a signé un titre de championne d'Europe et vice-championne du monde sur 60m haies, comme en plein air, elle enchaîne les bons résultats (trois podiums en Diamond League notamment). Jusqu’à s’imposer lors du rendez-vous mondial de Tokyo (première médaille d'or pour une Suissesse en athlétisme), là où une carrière bascule vraiment.

Les moments forts de 2025 Il est déjà l'heure de tirer le bilan de cette année 2025 forte en émotions! Chaque journaliste de la rubrique sportive de Blick Suisse romande a été invité à choisir son sportif et sa sportive suisse pour l'année écoulée, ainsi que son sportif et sa sportive étrangère. Un choix forcément subjectif, sans oublier le «coup de coeur 2025», totalement libre. Bonne lecture et joyeuses fêtes de Noël à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs.

Dans les finales, quand la tension écrase parfois les gestes, la petite sœur de Mujinga semble au contraire se libérer. Elle ne regarde plus autour d’elle, elle déroule. La Bernoise impose son rythme, oblige les autres à courir sa course.

Mon coup de cœur vient de là. De cette sensation de voir une athlète suisse gagner non pas une fois, mais plusieurs fois, et surtout au bon moment. En 2025, Ditaji Kambundji rend l’excellence presque simple. Et quand une athlète gagne avec cette constance-là, elle cesse d’être une promesse pour devenir une référence.