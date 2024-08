Le couple le plus célèbre du snowboard suisse s'est marié

Dario Caviezel et Ladina Jenny se sont dits oui. Le couple le plus célèbre du snowboard suisse a annoncé son mariage sur Instagram et a partagé des photos de la cérémonie. Ladina portera désormais le nom de Caviezel.

Dario Caviezel et Ladina Jenny se sont dits oui le vendredi 9 août. «Un jour que nous n'oublierons jamais», écrivent les deux tourtereaux sur Instagram, tout en publiant quelques photos de la cérémonie civile. A cette occasion, les jeunes mariés révèlent que Ladina Jenny portera désormais le nom de son mari. «Mr. & Mrs. Caviezel», écrivent-ils à côté d'un cœur rouge.

Sous le post, les messages de félicitations de grands noms des sports d'hiver affluent en nombre. «Je vous félicite de tout cœur», écrit ainsi la skieuse Corinne Suter, qui accompagne son message d'émojis en forme d'église et de bague. Le snowboardeur Nicolas Huber exprime également son enthousiasme: «C'est comme ça qu'on fait!» L'ancien snowboardeur Nevin Galmarini et le spécialiste du slalom géant Thomas Tumler (34 ans), qui a récemment épousé Svenja, y vont également de leurs félicitations.

Une demande en mariage en deux temps

Dario et Ladina Caviezel vivent ensemble depuis cinq ans. Ils se sont connus en tant que coéquipiers, les compétitions se déroulant au même endroit pour les femmes et les hommes. «A un moment donné, nous nous sommes rencontrés», expliquait Dario au média Glückspost en avril dernier. Ladina aurait d'abord hésité et se serait demandé ce qui se passerait si cela ne fonctionnait pas. «Démarrer une relation dans une équipe, c'est délicat. Si ça ne marche pas, ça devient difficile parce qu'on ne peut pas s'éviter l'un l'autre», avait expliqué le Grison, conscient lui aussi de la particularité de cette situation.

En automne dernier, Dario Caviezel a fini par demander la main de la Glaronnaise. Et ce n'était pas gagné d'avance. Car Dario voulait initialement faire sa demande pendant randonnée dans les Alpes de Suisse centrale. Mais à un moment donné, ils s'étaient trompés de chemin et s'étaient perdus. «Ladina a le vertige, et du coup nous ne pouvions plus continuer. Nous avons dû nous arrêter avant le sommet», racontait Caviziel. Résultat des courses: «L'anneau est resté dans la poche. Et la première mission a été interrompue.»

«C'était parfait»

Deux semaines plus tard, le moment est finalement venu. Lors d'une randonnée sur le col de Segnes, qui relie les cantons d'origine du couple, Glaris et les Grisons, Dario Caviezel s'est agenouillé devant sa bien-aimée. Et bien sûr, elle a dit oui. «C'était parfait. Il l'a vraiment très bien fait», s'était réjoui la snowboardeuse en remémorant cette journée si particulière.

Le mariage civil a donc logiquement suivi et une nouvelle cérémonie devrait avoir lieu à la montagne l'année prochaine. Deux Caviezel prendront donc le départ des championnats du monde à domicile en 2025 en Engadine, puisque Ladina a pris le nom de son mari. D'ici là, le célèbre couple de snowboardeurs continuera à flotter sur un nuage.