En moins d'une semaine, Søren et Patrick ont effectué un aller-retour entre le Danemark et le Mont Ventoux uniquement en stop. Rencontrés à Bédoin lundi, ils sont arrivés au pays jeudi déjà.

1/6 Photo: DR

Grégory Beaud Journaliste Blick

Tout a commencé par une rencontre fortuite dans les rues de Bédoin lundi dernier. À la veille de la mythique arrivée du Tour de France au Mont Ventoux, Patrick et Søren déambulaient dans les rues du petit village du sud de la France. Sac à dos et pancarte en carton en mains, ils se dirigeaient vers les premiers mètres de l'ascension vers le «mont chauve». «Nous sommes venus en autostop depuis le Danemark», avaient-ils raconté.

Tout sourire, les deux jeunes hommes étaient contents. Ils voulaient réussir le pari de voir l'étape du Mont Ventoux qui passait 24 heures plus tard. Ils ont même eu une marge pour tenter de gravir un bout de la mythique montagne. «Nous aurions préféré que notre compatriote, Jonas Vingegaard, soit en jaune, mais nous allons le soutenir quand même.»

Plus tard dans la journée, ils ont tenu parole et ont documenté leur nuit à la belle étoile. Une de plus après en avoir déjà passé trois sur les routes d'Allemagne et de France. «Et il a plu lors des deux premières», rigolait Patrick.

Mais sitôt les coureurs arrivés au sommet du Ventoux, les deux Danois ont rapidement dû reprendre le chemin de leur pays. Comment? En stop évidemment. «Sinon ce serait de la triche», a rigolé Søren. L'étudiant en pédagogie et l'employé d'une ONG étaient attendus au Danemark dès vendredi déjà. Pas le temps de profiter des charmes du sud de la France, donc.

Comme promis, les deux Scandinaves ont donné des nouvelles tout au long de leur périple en direction du nord. Et c'est tout fiers qu'ils étaient déjà à Cologne, moins de 24 heures après le passage de la caravane à Bédoin. «On a même pu dormir sur la banquette arrière d'un camion, nous racontent-ils. Grâce à ce chauffeur-routier, nous avons fait beaucoup d'avance en peu de temps.»

Photo: DR

Un chauffeur qui leur a même offert une boisson énergisante pour la suite de leur périple. Un voyage avec quelques péripéties qui les a emmenés à Dortmund où ils ont passé la soirée de mercredi. «Les deux meilleurs trajets de notre vie», rigole Søren, photos à l'appui.

Ils avaient donc fait plus de 1000 kilomètres en à peine plus de 24 heures. C'est donc tout naturellement qu'ils sont arrivés à destination dès le jeudi. Un message Whatsapp est arrivé à 16h30 pour annoncer la bonne nouvelle. «Nous sommes arrivés à la maison voici une heure. Nous allons maintenant prendre une bonne douche.» Bonne... et bien méritée.

En moins d'une semaine, les deux amis ont donc parcouru l'Europe du nord au sud en autostop et multiplié les rencontres. «Certains automobilistes voulaient nous offrir à manger, ont-ils raconté. On a essayé de dire non, mais ça n'était pas toujours possible.» Ne leur a finalement manqué que la victoire de Vingegaard au sommet du Ventoux.