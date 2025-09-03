Le départ de la 11e étape de la Vuelta a dû être tronquée ce mercredi. En cause, des manifestations pro-palestiniennes. Certains membres du peloton ont demandé l'exclusion de l'équipe Israel-Premier Tech.

Les manifestations pro-palestiniennes se succèdent sur les routes de la Vuelta. Photo: Getty Images

Blick Sport

La 5e étape du Tour d'Espagne, un contre-la-montre par équipes, a été marquée par l'apparition de manifestants pro-palestiniens. Leur but? Faire barrage à la formation Israel-Premier Tech, équipe engagée dans la course. Obligés de ralentir, certains coureurs ont même été obligés de mettre pied à terre devant la banderole des manifestants.

Ce mercredi, c'est la 11e étape qui a été perturbée à deux reprises. Le départ déjà, a dû être retardé de quelques minutes après que des manifestants ont surpris les motards. Drapeaux palestiniens au bord de la route, ils n'ont toutefois pas interrompu la course. Par contre, la fin de l'étape n'a pas été la même. Lors d'un premier passage du peloton sur la ligne d'arrivée, de nombreux manifestants pro-Palestine, dont certains tentaient de forcer les barrières, étaient massés le long de l'ultime ligne droite, encadrés par les forces de l'ordre.

Alors que l'étape n'avait pas encore été tronquée, certains coureurs ont discuté avec l'UCI. Ils ont demandé l'expulsion de la formation israélienne de la Vuelta, par crainte pour leur sécurité, a révélé le média «Sporza». Pour l'instant, les organisateurs n'ont pas répondu au souhait des délégués.