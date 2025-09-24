Publié: il y a 6 minutes

L'équipe de Suisse était en passe de remporter l'or au chrono par équipe mixte des Mondiaux à Kigali. Elle a dû se contenter du bronze après un souci mécanique sur le vélo de Marlen Reusser.

La Suisse en bronze lors du relais mixte

Marlen Reusser a eu un souci mécanique lors de son relais Photo: Jerome Delay

ATS Agence télégraphique suisse

Jan Christen, Stefan Küng, Mauro Schmid, Jasmin Liechti, Noemi Rüegg et Marlen Reusser avaient tout pour aller chercher un troisième titre mondial après ceux de 2022 et 2023 dans cette discipline introduite en 2019. Mais une panne sur le vélo de la championne du monde de contre-la-montre Marlen Reusser, assortie d'un changement de vélo, a probablement coûté la médaille d'or à la Suisse.

Au final, après 41,8 km sur le parcours rwandais, le sextet de Swiss Cycling a échoué à dix secondes des Australiens, qui ont défendu avec succès leur titre remporté il y a un an à Zurich avec une avance de cinq secondes.