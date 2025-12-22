Stefan Bellmont est passé tout près de l'exploit au deuxième tour des championnats du monde de fléchettes. Et le Suisse n'oubliera pas plus la nuit qui a suivi que cette folle soirée à l'«Ally Pally».

La folle soirée de Stefan Bellmont aux championnats du monde de fléchettes

Nicola Abt

Il ne lui a manqué qu’un set pour signer un nouvel exploit historique pour la Suisse aux championnats du monde des fléchettes. Stefan Bellmont s’est incliné au 2e tour face au 16e joueur mondial Damon Heta. «Je réalise seulement maintenant à quel point c’était serré. Pour l’instant, je suis surtout fatigué», confie-t-il le lendemain. Et pas uniquement à cause des matches éprouvants pour les nerfs disputés dans le légendaire «Ally Pally».

C’est surtout la nuit inhabituelle de dimanche à lundi qui pèse encore dans les jambes du Suisse. «Nous sommes allés directement à l’aéroport après le match. Je n’ai pas dormi une seule seconde.» Avec son amie Rose, il a comblé l’attente jusqu’au décollage à 6h du matin en disputant quelques parties.

Occasion manquée

Même en cas de victoire, Stefan Bellmont serait rentré en Suisse pour les fêtes de fin d’année. Avant de s’accorder quelques jours plus calmes, il a encore fait un détour par son propre bar à fléchettes. «Je devais régler deux ou trois choses.»

Mais son niveau d’énergie avait atteint ses limites. «Ce soir, je vais m’endormir très vite et me réveiller un peu plus tard que d’habitude», dit-il en riant. En repensant à la soirée de dimanche, une scène continue toutefois de le hanter.

Dans le quatrième set, Stefan Bellmont est mené 1:2 et a l’occasion d’égaliser. Il la laisse filer. «C’est ce qui m’énerve le plus.» Damon Heta remporte le leg, égalise à 2:2 dans les sets, puis élève encore son niveau dans la manche décisive pour sceller la victoire.

Le pronostic du vainqueur? «Luke»

Malgré cette élimination amère, Bellmont peut se targuer d’avoir marqué l’histoire. Il est devenu le premier Suisse à remporter un match aux championnats du monde de fléchettes. Et pas contre n’importe qui: il a éliminé l’icône absolue Raymond van Barneveld, quintuple champion du monde.

Un moment fort supplémentaire dans une année exceptionnelle. Stefan Bellmont a également remporté le classement général du Challenge Tour. «Belli» a désormais jusqu’à fin janvier pour digérer toutes ces émotions. La nouvelle saison commencera alors, avec des ambitions clairement affichées: «Je veux intégrer le top 64 mondial au cours des deux prochaines années.»

Avant de se lancer dans sa prochaine mission, le Suisse profite encore de quelques jours de vacances avec Rose. Se reposer, recharger les batteries, tout en continuant à suivre les championnats du monde. Son pronostic pour le titre? «Luke.» Soit le tenant du titre Luke Littler, soit Luke Humphries. «Ils jouent à un niveau tellement élevé.»

Ce sont ces superstars qui servent désormais de référence à Bellmont. Et qui sait, peut-être qu’ici un an, c’est lui qui fera trembler un futur champion du monde.