Tadej Pogacar domine le Tour de France avec une facilité déconcertante, suscitant admiration et interrogations. Sa supériorité soulève des questions sur la nature de ses performances, divisant le monde du cyclisme.

Tadej Pogacar survole le Tour de France. Photo: IMAGO/Photo News

Diego Buccino

Tadej Pogacar plane sur le Tour de France. Le Slovène, auteur de quatre victoires d'étape, survole la Grande Boucle avec une facilité déconcertante. Une domination totale qui fascine autant qu'elle inquiète. Si certains saluent le génie, d'autres s'interrogent: une telle supériorité peut-elle être naturelle?

Sur les routes, le maillot jaune semble intouchable. À Hautacam, il a distancé ses adversaires dès le pied de l'ascension. À Peyragudes, il a signé un contre-la-montre d’une puissance rare. Son assurance, son relâchement apparent, sa constance, tout cela interpelle. Les performances du leader d’UAE Team Emirates font débat jusque dans le peloton.

«Tout finira mal»

Un manager d'équipe, interrogé anonymement par «Ouest France», ne cache pas son trouble: «Tout finira mal», prévient-il, en se demandant plutôt «quand» cela arrivera.

Ce directeur sportif, qui a vécu l'arrivée de l'EPO dans les années 1990, poursuit: «S'il avait voulu battre le record de Bjarne Riis à Hautacam, il aurait pu. Il s'est calmé dans les deux derniers kilomètres.» Il pointe ensuite du doigt l’impuissance des instances: «Avec de l’argent, on peut avoir son propre laboratoire.»

Même perplexité du côté de Sandy Casar, ancien coureur, témoin de l’époque Lance Armstrong: «On ne voyait plus cela depuis mon époque», confie-t-il à RMC Sport. «Tadej Pogacar était sûr de lui. À Hautacam, il ne craignait pas d’être contré en attaquant si tôt. Puis il a enchaîné dans le chrono à Peyragudes et a contrôlé à Superbagnères. Jonas Vingegaard n’est pas ridicule, mais bon…»

«Un extraterrestre»

Face aux doutes, d'autres défendent le prodige slovène avec ferveur. Cédric Vasseur, manager de l’équipe Cofidis, refuse de céder à la suspicion. «Tadej Pogacar est un coureur exceptionnel, d’abord génétiquement. Il appartient à une autre catégorie. Dès qu’il est passé professionnel, on a vu qu’il était hors norme. Et là, il est en train de dépasser tous les cracks: Hinault, Merckx… À son âge, il est peut-être le plus fort de l’histoire du cyclisme», affirme-t-il au micro de RMC Sport.

Conscient des doutes, Cédric Vasseur en appelle à la rigueur des contrôles: «Toutes les dominations ont toujours suscité des interrogations. C’est aux autorités de garantir l’authenticité de la performance. Nous, on ne voit pas de raison de penser que Tadej Pogacar est différent des autres. Il est contrôlé. J’espère qu’on n’apprendra rien de négatif, mais vu sa régularité, on est face à un homme hors du commun, un extraterrestre.»