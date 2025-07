1/14 Le dominateur Tadej Pogacar a sprinté vendredi pour remporter sa deuxième victoire d'étape sur le Tour de France cette année. Photo: keystone-sda.ch

Gabriel Knupfer

Tadej Pogacar (26 ans) est le meilleur cycliste du moment. Et ce Tour de France 2025 ne fait que le confirmer: Après une seule semaine de course, ses rivaux pour la victoire finale sont déjà distancés par le triple vainqueur de la Grande Boucle.

Et le matériel qu’il utilise est à la hauteur de son talent. Ses vélos font partie de ce qui se fait de mieux au monde. Mais le tout est accessible au grand public. Car l’Union cycliste internationale (UCI) oblige les fabricants à proposer les modèles professionnels à la vente. En théorie, il est donc possible de se comparer à Pogacar, à condition d’y mettre le prix.

Le cadre

L’équipe UAE Team Emirates roule sur des vélos du constructeur italien Colnago. Elle utilise deux modèles haut de gamme: le V5Rs, un vélo ultra-léger pour la montagne, et le Y1Rs, conçu pour l’aérodynamisme. Tadej Pogacar alterne entre les deux selon les profils d’étape, comme l’a expliqué un représentant de Colnago au blogueur cycliste David Arthur.

Le Y1Rs, utilisé par exemple lors de l’étape vallonnée de vendredi, est le plus spectaculaire. Et le plus cher. Il a été développé en collaboration avec deux universités (Milan et Abu Dhabi) et affiné en soufflerie. Selon Colnago, c’est le vélo de course le plus rapide du monde. Il est en vente à partir de 11’679 francs en version complète sur le site du fabricant. Le V5Rs, de son côté, démarre à 9990 francs.

Les roues

Mais ce tarif de base n’inclut pas tous les composants utilisés par Pogacar. Le Slovène n’utilise pas les roues standards de type Vision SC 45, mais des ENVE SES 4.5 Pro, facturées 2850 francs en plus.

Ces roues sont montées avec des pneus Continental Grand Prix 5000 TT TR Tubeless, les mêmes que ceux utilisés sur le Tour. Prix en magasin: environ 60 francs la pièce.

La transmission

Comme pour le reste, Tadej Pogacar et son équipe ne prennent que le meilleur. C’est le groupe Shimano Dura Ace Di2 qui équipe ses vélos. Il s'agit d'un système de transmission électronique haut de gamme. Colnago facture un supplément de 855 francs.

Le prix final

Avec les roues haut de gamme et la transmission complète, le Y1Rs atteint 15’389 francs. Le V5Rs, lui, monte à 14’990 francs dans sa configuration Tour. L’écart s’explique par les différences de composants entre les deux modèles.

Les petits plus

Derniers éléments à ajouter: une selle Fizik One-to-One, adaptée sur mesure au fessier du Slovène grâce à une impression 3D (dès 450 francs), des pédales Shimano Dura-Ace (env. 200 francs) et deux porte-bidons en carbone ultralégers (25 francs chacun).

Une bécane plus chère qu’une bagnole

Au final, un vélo comme celui de Pogacar coûte près de 16’000 francs. À titre de comparaison, certaines voitures neuves sont disponibles en Suisse dès 15’000 francs. Mais entre une Colnago dernier cri et une Hyundai d’entrée de gamme, il n’y a pas photo pour gravir le Ventoux.