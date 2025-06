L'enjeu de France - Suisse? Les droits sur la raclette

Les Suissesses vont-elles conserver les droits sur la raclette? Photo: keystone-sda.ch

Blick Sport

Eddy Baillifard, «Monsieur Raclette» en Suisse, va-t-il devoir changer de passeport et demander celui de nos voisins français? Celui qui défend le patrimoine valaisan depuis des années risque bien de voir tous ses efforts être réduits à néant d'ici quelques heures.

À l'aube de la rencontre de l'Eurobasket féminin entre la France et la Nati, Swiss Basketball a proposé un pari plutôt intéressant et surtout très osé à la Fédération française de basket-ball. Alors qu'une vidéo a été postée sur les réseaux sociaux des Tricolores, demandant aux joueuses pourquoi il fallait regarder ce match, la fédération suisse a demandé à renommer cette rencontre «Raclette Cup». «Le gagnant garde les droits… on est bons joueurs.»

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Plus que d'être beaux joueurs, le community manager de Swiss Basket est plutôt téméraire. Les chances des Suissesses de remporter ce match face à l'équipe vice-championne olympique sont quasi nulles. Sauf miracle, la Suisse va quitter ce tournoi avec trois défaites.

Forcément, la France a sauté sur l'occasion. En répondant avec un emoji qui éclate de rire et un autre avec une poignée de mains, les Tricolores ont scellé le deal. Un pari qui semble encore plus officiel puisque cinq joueuses de l'équipe de Suisse ont aimé le commentaire de base de Swiss Basket.

Si raclée (…) il risque d'y avoir sur le terrain, la Suisse pourra au moins être fière d'une chose: le record du monde de la raclette est entre ses mains. Grâce à Eddy Baillifard.