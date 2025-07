Luca Gabriele va courir trois triathlons en un jour

Luca Gabriele se sent prêt pour son triple triathlon de Genève. Photo: DR

Matthias Davet Journaliste Blick

Au moment de conclure notre entretien téléphonique avec Luca Gabriele, nous lui souhaitons bien évidemment courage pour sa performance de samedi. «Il en faudra», s'exclame-t-il en rigolant. Il faut dire que le Jurassien s'est lancé un défi un peu fou en vue du triathlon de Genève qui a lieu ce week-end: participer à trois épreuves. En d'autres termes: un triple triathlon. Le standard, le matin, et les distances «short» et «découverte» l'après-midi.

L'idée remonte à quelques années. «Je m'étais blessé et je n'avais pas participé à la distance olympique, nous explique-t-il. J'avais participé aux deux autres et depuis, cet objectif m'a toujours trotté dans un coin de la tête.» Un défi qu'il va pouvoir réaliser en cette année 2025.

Pas de programme spécifique

Au total, 2,25 km de natation, 70 km de cyclisme et 17,5 km de course à pied. Heureusement pour lui, son sport de prédilection est celui sur lequel il va avaler le plus de distance: «J'avoue être un assez mauvais nageur et un coureur moyen. Donc je ne prétends pas pouvoir jouer les premières positions.» Par contre, Luca Gabriele a quand même une place à défendre. «J'ai remporté ma catégorie en Découverte et ça m'embêterait de ne pas le refaire», rigole-t-il.

Le problème est que la gestion sera extrêmement importante pour le conseiller en assurances. «Je sais déjà à quel moment je vais avoir des crampes, mais ça fait partie du jeu», rigole-t-il. Le Jurassien précise que, mis à part quelques séances lors desquelles il a enchaîné du vélo et de la course à pied, il n'a pas suivi un programme spécifique pour son challenge.

Si Luca Gabriele a également accepté de relever ce défi, c'est également car l'ordre des disciplines était le bon. En commençant par le plus dur, il a une chance d'arriver au bout des deux autres. «Si c'était le contraire, je ne l'aurais pas fait, avoue-t-il. Ça ne veut par contre pas dire que le short et le découverte seront plus faciles. Il faut être au max tout le temps et les pulsations sont toujours très élevées.» Surtout que ce n'est pas dans le style de l'athlète né en 1980 de lever le pied de la pédale, encore moins sur son vélo.

Deux combinaisons prévues

Le Jurassien prédit aussi que, sur chaque ligne de départ, il va ressentir une certaine pression. «C'est un truc incroyable, j'adore cela, se réjouit-il. Mon ventre commence à se tordre et je pense à tout ce que je dois faire. J'ai envie de retrouver cette tension à chaque fois.» Samedi, il sera servi.

Par contre, le matériel lui ne sera pas triplé. «Je vais sans doute prendre une combinaison pour le matin et une pour l'après-midi, explique Luca Gabriele. De toute façon, avec la chaleur qui est annoncée, elles vont très vite sécher.» Car, en plus du défi physique, il va devoir faire avec la météo très chaleureuse. De quoi lui rajouter un bel obstacle.