La triathlète vaudoise Cathia Schär s'est blessée à vélo

Cathia Schär s'est blessée au visage et au cou lors d'une grave chute à l'entraînement. La triathlète vaudoise a dû être opérée pendant plus de trois heures. Mais cela aurait pu être pire.

Plus de trois heures d'opération

1/4 Cathia Schär s'est blessée lors d'un accident de vélo à l'entraînement. Photo: keystone-sda.ch

Carlo Steiner

La triathlète de Mézières, Cathia Schär (23 ans), a subi des blessures importantes lors d'un grave accident de vélo à l'entraînement. «La voiture devant moi s'est arrêtée pour laisser passer un piéton, et je n’ai pas réussi à freiner assez vite pour m’arrêter à temps. Je suis rentrée dans la vitre arrière de la voiture, ce qui m’a ouvert le visage et le cou», a expliqué la jeune vaudoise sur son compte Instagram.

Les blessures ont nécessité une intervention chirurgicale de trois heures et demie. Heureusement, aucun os n'a été cassé et aucune artère n'a été endommagée au niveau du cou, comme elle l'a fait savoir avec soulagement. «Je suis reconnaissante d'avoir été protégée du pire», déclare Schär à propos de sa chance dans son malheur. La photo prise à l'hôpital, sur laquelle on voit la championne d'Europe des moins de 23 ans en 2022 marquée par des blessures au visage, va dans ce sens.

La période de convalescence n'est pas encore connue. La Romande devra notamment faire preuve de patience pour son retour dans l'eau. La Vaudoise estime qu'il pourrait s'écouler 4 à 6 semaines avant qu'elle puisse à nouveau nager.

Cathia Schär avait pris le départ des Jeux olympiques de Paris l'été dernier en tant que benjamine de l'équipe suisse de triathlon. Dans l'épreuve individuelle, où sa coéquipière Julie Derron (28 ans) a remporté une magnifique médaille d'argent, elle s'est classée 43e avec un peu plus de huit minutes de retard. Dans le relais mixte, elle a terminé septième avec Julie Derron, Max Studer et Sylvain Fridelance.