«Je me suis habitué à revenir avec une médaille»

Roman Mityukov est prêt à repartir à l'assaut des bassins internationaux. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

En un peu moins d'un an, beaucoup de choses ont changé dans la vie de Roman Mityukov. Déjà, le nageur genevois est devenu médaillé olympique lors des derniers Jeux à Paris (3e du 200 m dos). «Je pensais que l'après allait être plus compliqué mais j'ai très vite trouvé un nouveau but, explique-t-il. Je venais de réaliser l'objectif d'une vie.» Après son exploit, ce sont deux mois de vacances qui ont attendu le Genevois: «J'ai pris du temps pour moi, pour penser à autre chose. C'était la première fois que je pouvais sortir à minuit, manger ce que je voulais ou boire un verre sans réfléchir plus loin.»

Ensuite, il a obtenu son bachelor en droit à l'Université de Genève et s'est même offert le luxe de déjà finir son mémoire de Master – «et j'ai eu une très bonne note», sourit-il au bout du fil. Comme quoi, même en dehors des bassins, Roman Mityukov est à l'aise.

Par contre, au niveau de ses entraînements, une chose majeure a changé: c'est désormais sans ses acolytes Nils Liess et Jérémy Desplanches, les deux à la retraite depuis les derniers Jeux, que le Genevois doit se rendre aux Vernets ou dans les autres piscines. «Ça m'a fait un petit coup qu'ils arrêtent en même temps, avoue le médaillé olympique. C'étaient de vrais amis et on avait partagé tellement de bons moments ensemble. Ça m'aidait à me concentrer sur mes courses et à moins stresser.» Avant Paris, les trois nageurs se tiraient régulièrement la bourre. «Mais j'ai toujours un bon groupe d'entraînement, précise Roman Mityukov. Des jeunes poussent derrière.»

Un «anti-petit bassin»

Néanmoins, il est le seul représentant du Genève Natation 1885 à se rendre aux Mondiaux à Singapour. Une compétition qui compte pour lui. «C'est la plus importante de la saison», rappelle-t-il. Encore plus pour le spécialiste du dos qui se considère comme un «anti-petit bassin» et qui ne garde pas un bon souvenir des Mondiaux dans cette catégorie en décembre dernier.

Par contre, ce n'est pas parce qu'il a désormais obtenu une médaille aux Jeux olympiques que Roman Mityukov est rassasié. «Je me suis habitué à toujours revenir avec quelque chose, donc si ce n'est pas le cas, je serais déçu, admet-il. Je sais aussi que je ne dois pas viser trop haut car tout le monde sera prêt.»

Le Genevois, lui, le sera. Surtout que depuis un an, il est un peu passé sous les radars, surtout si on le compare à Noè Ponti, qui a enchaîné les incroyables prestations en petit bassin. «Être dans l'ombre me convient, souffle Roman Mityukov. J'ai toujours fonctionné comme ça depuis le début de ma carrière et j'en suis très content.» Car c'est surtout le Jour-J qu'il voudra être sous le feu des projecteurs, sur le podium.