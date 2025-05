Stefan Küng a été privé d'une quatrième victoire sur le Tour de Romandie vendredi. Déjà battu lors du prologue, le Thurgovien a été repris à 10 km de Cossonay, après plus de 170 km d'échappée.

Stefan Küng: «J'aurais préféré avoir plus de compagnons d'échappée»

Stefan Küng: «J'aurais préféré avoir plus de compagnons d'échappée»

«Qui ne tente rien n'a rien», a rappelé Stefan Küng Photo: JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ATS Agence télégraphique suisse

Le champion de Suisse du contre-la-montre avait annoncé dès mardi son intention d'animer la course tout au long de la semaine. Alors que ses tentatives de rallier l'échappée n'avaient pas abouti lors des deux premières étapes, il a cette fois réussi à fausser compagnie au peloton dès le départ de la course, à plus de 180 kilomètres de l'arrivée.

«Je me disais que j'avais une bonne opportunité aujourd'hui (réd: vendredi), sur ces routes accidentées que je connais bien. J'avais deux bons mecs avec moi (réd: les Néerlandais Bauke Mollema et Huub Artz), mais j'aurais préféré en avoir davantage», a déclaré Küng devant les médias, juste après avoir franchi la ligne d'arrivée.

«Qui ne tente rien n'a rien!»

«Malheureusement, Huub Artz n'était pas loin en général (réd: à 1'16'' du maillot jaune Alex Baudin) et donc ça s'est rapidement mis en route derrière. J'ai tenté le tout pour le tout dans le Mollendruz, mais après, sur les faux plats descendants, ce n'était pas facile contre tout un peloton», a poursuivi le coureur de 31 ans, encore essoufflé de sa journée passée aux avant-postes.

Le fait d'avoir lâché Artz à 46 km de l'arrivée n'a pas suffi pour calmer les ardeurs du peloton, car plusieurs formations ont accéléré pour jouer la victoire d'étape. «Je me disais que certaines équipes allaient peut-être arrêter de rouler si je le laissais derrière moi. Il me disait qu'il était à bloc mais au bout d'un moment il ne passait plus de relais. C'est pour ça que j'ai attaqué», a ajouté Küng.

Les efforts consentis dès le début de l'après-midi ont toutefois entravé son numéro de soliste. «J'ai eu des crampes qui m'ont empêché d'appuyer sur la pédale comme je le souhaitais. Mais même à plusieurs, ça aurait été compliqué... Sur des routes comme ça c'est toujours plus facile pour un peloton qui a de l'élan. Mais bon, qui ne tente rien n'a rien!»