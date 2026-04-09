DE
FR

Record de Suisse égalé
Roman Mityukov frappe fort

Le nageur genevois Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse en nageant en 53''32.
Publié: 21:43 heures
Le nageur genevois de 25 ans est en forme.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse à Uster. Le Genevois a nagé en 53''32, comme lors des Mondiaux de Fukuoka en 2023.

Le nageur a réalisé ce chrono lors du relais 4 x 100 m 4 nages avec ses coéquipiers de Genève Natation. Cela n'a toutefois pas suffi à remporter la course, les Genevois s'inclinant derrière le quatuor du SC Uster emmené par Noè Ponti et Antonio Djakovic.

Le Tessinois a également remporté avec brio le 50 m papillon en 22''96, sa meilleure performance de la saison. Seul son rival français Maxime Grousset a nagé plus vite que lui cette saison dans cette discipline (22''78).

Découvrez nos contenus sponsorisés
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Présenté par
Contre le stress au bureau, les conseils de l’experte d’Helsana
Des e-mails le dimanche soir?
Pourquoi les managers d’Helsana devraient y renoncer
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Avec vidéo
Présenté par
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Présenté par
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
Leapmotor B10 Hybrid EV
La Suisse rétrécit. Mais votre liberté, elle, s'agrandit
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Présenté par Lexus
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
«steer-by-wire» de la nouvelle Lexus RZ
«Waouh, elle se conduit toute seule!»
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Présenté par
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Présenté par
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Micropauses et sensibilisation
Micropauses et sensibilisation plutôt que politique du pansement
Articles les plus lus
    Articles les plus lus