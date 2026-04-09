Roman Mityukov frappe fort

ATS Agence télégraphique suisse
Roman Mityukov a égalé son record national du 100 m dos jeudi lors des championnats de Suisse à Uster. Le Genevois a nagé en 53''32, comme lors des Mondiaux de Fukuoka en 2023.
Le nageur a réalisé ce chrono lors du relais 4 x 100 m 4 nages avec ses coéquipiers de Genève Natation. Cela n'a toutefois pas suffi à remporter la course, les Genevois s'inclinant derrière le quatuor du SC Uster emmené par Noè Ponti et Antonio Djakovic.
Le Tessinois a également remporté avec brio le 50 m papillon en 22''96, sa meilleure performance de la saison. Seul son rival français Maxime Grousset a nagé plus vite que lui cette saison dans cette discipline (22''78).
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
En route avec l'équipe de livraison e-FRAMER
Ils ne repartent qu'une fois votre e-bike parfaitement réglé
Présenté par
Participez à un tifo de 250 mètres carrés!
Voici le plus grand maillot de football de Suisse
Présenté par
Que servir avec la tresse, le saumon et les œufs brouillés?
7 vins pour un brunch de Pâques réussi
Présenté par
«Made in Switzerland» depuis 90 ans
Qui, en Suisse, connaît la formule secrète du Coca-Cola?