1/6 Marlen Reusser a réalisé une Vuelta impressionnante. Et ce, malgré son absence de plusieurs mois l'année dernière. Photo: Getty Images

Mathias Germann

Est-ce vraiment la même femme qu’il y a un an? C’est la question que certains se sont posée récemment à propos de Marlen Reusser, en se frottant les yeux d’étonnement.

En mai 2024, Marlen Reusser a roulé comme un fantôme lors du Tour de Burgos: sans force, sans joie, impuissante. Elle souffrait d’un Covid long, ce qu’elle ignorait à l’époque. Après la course, elle a pris conscience que «ce n’était plus possible». Elle a donc interrompu sa saison, mettant de côté ses rêves de Jeux parisiens et de Championnats du monde à Zurich. Toute sa carrière était même en danger. Elle se demandait même si tout allait redevenir comme avant.

Aujourd’hui, Marlen Reusser connaît la réponse: Non seulement tout est redevenu comme avant, mais elle est peut-être plus forte que jamais. La semaine dernière, elle a brillé sur la Vuelta. Bien que cette course de cinq jours ne comprenne pas de contre-la-montre individuel (sa grande force), mais beaucoup de montagnes, elle a terminé deux fois deuxième. Au classement général, elle n’a été battue que par Demi Vollering (28 ans), qui pèse 13 kilos de moins.

À noter que Marlen Reusser a posé la première pierre de son succès dans la même montée que l’année dernière, vers les Lagunas de Neila. «C’était alors mon dernier jour de course et le début de mon histoire de maladie de six mois. Un moment très émotionnel. La montagne est super raide, mais j’avais de superbes jambes et j’ai eu la meilleure journée de ma carrière», raconte la Suissesse.

L’ambiance dans sa nouvelle équipe lui donne des ailes

On le sent bien, la médaillée d’argent des Jeux olympiques de Tokyo 2021 est à nouveau bien dans sa peau. Cela est aussi lié à sa nouvelle équipe espagnole Movistar. Après trois ans en Hollande chez SD Worx – où elle a fêté d’innombrables succès d’équipe, mais où elle n’a souvent pas pu jouer les premiers rôles – Reusser est désormais presque toujours dans un rôle de leader.

«C’est vraiment cool», lance-t-elle. C’est surtout l’ambiance qui l’a séduite dans sa nouvelle équipe. Tout est extrêmement professionnel, mais aussi un peu plus décontracté.

Une récidive sur le Tour de Suisse?

Jusqu’où ira Marlen Reusser? Contrairement au Tour de Romandie, il n’y aura pas de contre-la-montre sur le Tour de Suisse. Au vu de sa nouvelle force en montagne, il faudra toutefois tenir compte de la Suissesse qui vit désormais en Andorre avec son ami et entraîneur Henrik Werner.

Marlen Reusser a déjà remporté le Tour de Suisse en 2023. Si elle reste en bonne santé, elle pourrait doubler la mise. Si quelqu’un avait prédit une telle issue cet hiver, il aurait probablement été déclaré fou par Marlen Reusser elle-même.