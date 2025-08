Deux coureurs néerlandais ont été exclus du Tour de Guadeloupe pour avoir tenté de tricher en coupant une portion du parcours. Une manœuvre grossière, filmée et sanctionnée, qui leur vaut aussi une amende et une pénalité au classement UCI.

Deux coureurs hollandais ont triché lors du Tour de Guadeloupe dimanche. Photo: DR

Blick Sport

Ils avaient tenté le pari risqué d’un raccourci. Mais leur stratégie s’est vite transformée en naufrage. Deux coureurs néerlandais ont été exclus du Tour de Guadeloupe ce dimanche, après une tentative de triche aussi maladroite qu’évidente. Pris sur le fait, ils ont été éjectés de la course avec sanctions à la clé.

Les faits remontent à la 2e étape de l’épreuve. Alors qu’il restait une quarantaine de kilomètres à parcourir, Niels Tenniglo et Huub Van Kapel, membres de l’équipe RC Jan Van Arckel, ont été filmés en train d’attendre derrière une voiture, visiblement à l’affût du bon moment pour réintégrer le peloton. Ils avaient tout simplement court-circuité une portion du parcours, espérant passer inaperçus.

Amende et retrait de points

Manque de chance (ou d'anticipation), plusieurs témoins les ont vus, dont un automobiliste... et le président du jury de la course lui-même. Le subterfuge n’a donc pas tenu longtemps. «C’est une supercherie, ni plus ni moins», a réagi Frédéric Théobald, président du Comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe. «J’ai reçu deux vidéos très claires. C’est extrêmement grave.» Les commissaires n’ont pas tardé à réagir: exclusion immédiate, malgré la poursuite de la course par les fautifs quelques kilomètres encore.

Outre leur éviction, les deux coureurs ont écopé d’une amende de 100 francs suisses et d’une pénalité de 20 points sur leur classement UCI. Une tentative de triche aussi visible que vaine, qui risque de leur coller à la peau bien plus longtemps que cette étape manquée.