Du 27 au 29 août 2025, le Léman accueillera Swim4Lémanhope, un relais de natation géant entre Genève et Chillon. 920 nageurs, répartis en 106 équipes, participeront à cet événement solidaire visant à soutenir les jeunes en rémission du cancer.

Une vague solidaire déferlera sur le Léman avec Swim4Lémanhope

Soutien aux jeunes en rémission du cancer

Les participants viennent de tous horizons – salariés, nageurs amateurs ou sportifs confirmés – unis par la même énergie solidaire. Photo: Nathalie Racheter

Du 27 au 29 août 2025, le Léman vibrera au rythme d’une aventure humaine et sportive hors du commun. Pas moins de 920 nageurs et nageuses prendront part à Swim4Lémanhope, un relais géant entre Genève et Chillon, jalonné d’étapes emblématiques à Gland, Rolle, Morges, Lausanne, Cully ou encore Vevey.

106 équipes mobilisées

Cette édition rassemblera 106 équipes, dont 46 entreprises, autour d’un objectif commun: soutenir les jeunes en rémission du cancer grâce aux croisières Léman hope, qui les aident à regagner confiance en eux et à se projeter vers l’avenir avec optimisme. Les participants viennent de tous horizons – salariés, nageurs amateurs ou sportifs confirmés – unis par la même énergie solidaire.

Avec toujours plus de participants et d’équipes, Swim4Lémanhope franchit un nouveau cap sans perdre son esprit authentique. Entreprises, bénévoles, parents et bénéficiaires de Léman hope tissent des liens au fil de l’eau et partagent une expérience qui dépasse le cadre sportif.

Ambassadeurs et témoignages

Deux relais spéciaux seront animés par des ambassadeurs romands: la skieuse Malory Blanc, le plongeur de falaises Louis Morano et la présentatrice-influenceuse Sara Dubler, entre autres.

Cette année, l’engagement prend une dimension encore plus émouvante: le papa d’une jeune participante aux croisières Léman hope rejoindra les nageurs pour son entreprise. À travers ses longueurs dans le Léman, il transforme son défi sportif en geste concret de soutien et de solidarité pour sa propre fille et pour tous les jeunes en rémission.