Un mémorial en l'honneur de Gino Mäder, décédé dans un accident il y a deux ans, a été inauguré au col de l'Albula. Le Tour de Suisse rend hommage au défunt, et une sculpture a été dévoilée.

Pour le souvenir et l'avenir

Le Mémorial Gino Mäder a été inauguré ce jeudi. Photo: GIAN EHRENZELLER

ATS Agence télégraphique suisse

Jeudi matin, peu avant le départ de l'étape reine du Tour de Suisse, environ 150 amateurs de cyclisme se sont rassemblés, en présence de la famille, sur le lieu de l'accident où Gino Mäder a perdu la vie à seulement 26 ans lors du Tour de Suisse 2023. Une butte de terre a entre-temps été érigée dans le virage à gauche de la descente vers La Punt, qui lui avait été fatal à l'époque. Elle doit permettre d'éviter de futurs accidents.

La direction, les équipes et de nombreux coureurs du Tour de Suisse ont également participé à la cérémonie, qui a duré une vingtaine de minutes. Christian Rocha, qui a connu Gino Mäder lorsqu'il travaillait pour Swiss Cycling, a commencé par prononcer un bref discours, avant que Marc Hirschi et l'entraîneur national Michael Schär, qui étaient particulièrement proches de leur ancien collègue professionnel, ne dévoilent une sculpture réalisée par l'oncle de Gino, Gügi Eugster, un célèbre sculpteur de Suisse orientale.

Messages personnels

L'œuvre d'art, intitulée «Être lié», est composée de deux types de granit régional et doit montrer que, malgré la vie et la mort, tout est lié de différentes manières. Le monument a été financé par le syndicat des coureurs CPA et le Tour de Suisse, qui ont fait don de l'argent des prix des étapes annulées après l'accident.

Comme dernier acte de la cérémonie d'inauguration, les participants ont placé des pierres avec des messages personnels sur le socle de l'œuvre d'art, comme symbole que Gino Mäder n'est pas oublié. En outre, son équipe Bahrain-Victorious a déposé un maillot. Ensuite, le Tour s'est mis en route pour descendre dans la vallée vers La Punt pour le départ de la 5e étape.

Sur le socle de la sculpture se trouve une plaque avec une dédicace au défunt et un code QR qui mène au site web «rideforGino» - l'association lancée lors de l'inauguration du mémorial. Sa famille souhaite ainsi perpétuer l'engagement caritatif de Gino pour la protection de l'environnement, de la nature et du climat. Les personnes qui le soutiennent peuvent faire des dons pour des projets qui sont en accord avec les valeurs et les convictions de Gino.

L'inauguration du mémorial au col de l'Albula est pour toutes les personnes concernées une étape importante dans la gestion de la mort de Gino Mäder. Stefan Küng a lui aussi eu des mots émouvants: «C'est quelque chose que l'on n'oublie pas, même si l'on n'y pense pas tous les jours». L'Albula, en tant que col cycliste du canton des Grisons, est un lieu symbolique pour beaucoup: «C'est justement pour cette raison qu'il est beau qu'il y ait désormais un lieu pour rendre hommage à Gino - et aussi à tous les cyclistes qui perdent tragiquement la vie chaque année sur les routes.»