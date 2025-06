Le Tour de France féminin 2026 partira de Lausanne

Deux étapes complètes du Tour de France féminin 2026 se dérouleront en Romandie. Photo: keystone-sda.ch

Bastien Feller Journaliste Blick

«C'est une grande fierté pour Lausanne d'accueillir le Grand Départ du Tour de France Femmes avec Zwift, avec les villes d'Aigle et de Genève, ainsi qu'avec le soutien du Canton de Vaud», se réjouit Émilie Moeschler, conseillère municipale chargée des sports et de la cohésion sociale. La Romandie a même droit à deux étapes complètes. Une première, le 1er août, qui verra les coureuses partir de Lausanne pour effectuer une boucle de 137km en direction du lac de Neuchâtel avant de revenir vers le lac Léman. Et une seconde, le lendemain, entre Aigle et Genève (150km). Le 3 août 2026, le peloton passera la frontière, direction l'Hexagone pour poursuivre le Tour 2026.

«Avec cette course, nous poursuivons notre tradition d'accueil de compétitions cyclistes internationales, avec une volonté marquée de mettre en lumière les cyclistes féminines. En 2022, après une étape avec les coureurs du Tour de France, Lausanne a été la ville du tout premier départ du Tour de Romandie femmes», rappelle Émilie Moeschler.

«Un écrin formidable pour mettre en valeur les meilleures cyclistes du monde»

«C'est une vraie reconnaissance pour notre région que d'accueillir cette Grande Boucle. Le Chablais, avec le lac Léman, les vignobles et les Alpes en toile de fond, formera un écrin formidable pour mettre en valeur les meilleures cyclistes du monde», se réjouit Grégory Devaud, syndic d'Aigle.

Au bout du lac Léman également, on est des plus heureux d'accueillir la Grande Boucle. «Genève, ville internationale, est heureuse de retrouver le Tour de France, plus de 36 ans après un départ d'étape du peloton masculin en 1990. C'est un plaisir de proposer à la population de tels grands moments de sport. Cet événement s'inscrit dans le sens de l'histoire. Il accompagne - tout comme il participe - à une présence plus forte de femmes dans les compétitions sportives. Cela leur donne la visibilité et la reconnaissance qu'elles méritent», salue Marie Barbey-Chappuis, conseillère administrative de la Ville de Genève, charge de la sécurité et du sport.

Le cyclisme féminin progresse

David Lappartient, président de l'Union Cycliste Internationale, se réjouit lui de la progression majeure du cyclisme féminin: «Un Français sur quatre regarde le Tour féminin. Les chiffres sont en hausses, les courses sont passionnantes, parfois avec plus de suspense que celles des hommes. Merci aux villes et Cantons qui se mobilisent pour accueillir ces étapes. Je vois un avenir radieux pour le cyclisme féminin».

La Romandie et le Tour de France se sont croisés à 27 reprises depuis 1927. Nul doute que la 28e rencontre, dont les détails seront connus en octobre, sera de loin la plus marquante.