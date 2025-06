Michelle Gisin: «Je ne travaille plus qu’à 50%!»

1/8 Michelle Gisin (à gauche) a parcouru 397 kilomètres en vélo de Bad Ragaz à Cortina. A ses côtés: sa coéquipière Joana Hählen (au Centre) et la physiothérapeute Julia Winkler (à droite). Photo: Zvg

Mathias Germann

Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas vu Michelle Gisin dans cet état! À 31 ans, la double championne olympique rayonne de bonheur. «L’année dernière, je voulais tout garder sous contrôle, sous une poigne de fer, pendant la préparation de l’hiver. C’était trop, à un moment donné, j’étais complètement épuisée mentalement. Maintenant, je veux à nouveau prendre plus de plaisir», lance-t-elle. Après sa moins bonne saison depuis huit ans, c’est exactement ce qu’elle est venue chercher à Giswil, dans le canton de Nidwald.

Comme de nombreuses autres athlètes suisses, Michelle Gisin soutient le projet «Héroïnes du sport» mis en place par l’Office fédéral du sport. Celui-ci vise surtout à motiver les filles à bouger davantage. C’est pourquoi la skieuse se rend à l’école primaire du coin, donne des cours de gymnastique, signe des autographes et raconte son expérience. «Cela me tient follement à cœur de motiver les jeunes filles et de leur montrer qu’elles sont capables de faire du sport: vous avez votre place dans le sport et c’est super d’être forte et indépendante», lance-t-elle.

En effet, une étude a montré que chez les garçons de 6 à 13 ans, 54% d’entre eux ont un modèle sportif, contre à peine 5% chez les filles. C’est ce que Michelle Gisin, qui figure dans un album d’autocollants comme d’autres sportives, veut changer. «Même si, à l’avenir, je ne serai probablement ni professeur de gymnastique ni professeur de ski», ajoute-t-elle en souriant.

Encore en piste grâce aux JO

La fin de la carrière de Michelle Gisin n’est plus très loin. Si les Jeux olympiques de 2026 n’avaient pas lieu à Cortina, elle aurait déjà mis un terme à cette aventure. «L’hiver dernier a été très difficile. Mais j’avais la perspective de vivre enfin les Jeux olympiques en Europe centrale. Cela m’a motivée», explique la Suissesse.

Il faut savoir que Michelle Gisin ne parle pas seulement parfaitement l’italien grâce à son fiancé Luca de Aliprandini, mais elle vit aussi, surtout pendant les mois d’été, dans une petite maison au bord du lac de Garde.

La skieuse renoncera peut-être aux Championnats du monde en 2027 à Crans-Montana. Elle se réjouit d’autant plus de sa dernière grande manifestation. À tel point qu’elle a récemment parcouru à vélo les 397 kilomètres et les 5000 mètres de dénivelé jusqu’à Cortina avec sa coéquipière Joana Hählen et la physiothérapeute de Swiss-Ski Julia Winkler. Il leur a fallu quatre jours. «Je ne suis pas une grande fan de vélo de course, mais c’était vraiment amusant. C’était très important pour moi mentalement et cela m’a donné du calme et de la motivation», raconte-t-elle.

À 50% l’hiver prochain

Michelle Gisin a par ailleurs renoncé à changer de marque de ski et restera ainsi chez Salomon. Elle se sent entièrement soutenue par son équipementier. L’hiver prochain, elle se concentrera entièrement sur les compétitions de vitesse. «Je ne travaille plus qu’à 50%», dit-elle en riant.

Et la Suissesse d’ajouter: «J’espère que cela me permettra d’augmenter encore ma motivation, car j’aurai plus de temps. En tout cas, je me réjouis déjà de l’entraînement sur glacier cet été!»